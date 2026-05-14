Llegó el primer homenaje a Vicente Fernández, encabezado por su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., quien también se encargó de presentar el material discográfico Tributo al Rey con Banda.

El material está conformado por duetos del propio 'Charro de Huentitán' con artistas del regional mexicano, quienes reinterpretan los temas más emblemáticos de Vicente Fernández en formato banda.

Tributo al rey con banda: Presentan disco de duetos con Vicente Fernández IG

¿Qué se sabe de “Tributo al Rey con banda”, el nuevo disco de Vicente Fernández?

El álbum Tributo al Rey con banda (Grandes Duetos Vol. 1) reúne a varias figuras del regional mexicano que reinterpretan los clásicos de Vicente Fernández en formato de banda. El proyecto fue autorizado por la familia Fernández y desarrollado junto a Sony Music México.

El proyecto se presentó mediante una rueda de prensa en el rancho Los 3 Potrillos y ya está disponible en plataformas digitales de música, además de formatos físicos como CD y vinilo. El material se trabajó durante 16 meses en colaboración con 12 artistas de uno de los géneros favoritos de “Chente”: la banda, como mencionó su hijo Vicente Fernández Jr. durante el encuentro con los medios de comunicación.

Se tiene una idea errónea de mi padre, se ha dicho que a él no le gustaba la banda sinaloense y eso es falso. Él respetaba el género y la prueba es ese álbum en su discografía y este tributo, que no hubiéramos hecho sabiendo que él no lo aprobaría.

La portada del disco es una fotografía tomada por Juan José Martínez, quien fue asistente personal del fallecido cantante.

“Una foto que para mí significa mucho. Fue hecha aquí en el rancho y se acoplaba al término de la música de banda”, mencionó Vicente Fernández Jr., quien recalcó que la elección fue bastante emotiva para él.

Tributo al rey con banda: Presentan disco de duetos con Vicente Fernández IG

¿Quiénes son los artistas que colaboran en “Tributo al Rey con banda”?

Los artistas que colaboran en el álbum póstumo de Vicente Fernández fueron elegidos pensando en cantantes con trayectoria dentro del género de banda, indicó su hijo mayor, quien encabezó la presentación del material discográfico.

Alejandro Fernández; “El Rey”

Edén Muñoz; “Lástima que seas ajena”

Christian Nodal; “Estos Celos”

La Adictiva; “Mujeres Divinas”

Banda El Recodo; “La Diferencia”

Ángela Aguilar; “La Ley del Monte”

El Fantasma; “El Palenque”

Jorge Medina; “El Hijo del Pueblo”

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho; “¿De qué manera te olvido?”

Banda Los Recoditos; “Volver, volver”

Yuri; “Cuatro vidas”

Josi Cuen; “La Derrota”

“En el caso de Yuri, mi papá en vida grabó el dueto con ella. Sin embargo, ahora ella decidió volver a grabar su voz”, declaró el primogénito del 'Charro de Huentitán'.

Tributo al rey con banda: Presentan disco de duetos con Vicente Fernández Captura de pantalla.

Así lograron revivir la voz de Vicente Fernández para sus duetos póstumos

De acuerdo con las declaraciones de Vicente Fernández Jr., toda la producción del disco es nueva y de alta calidad. Las canciones que conforman el álbum fueron seleccionadas entre los mayores éxitos de su padre, utilizando la voz original del cantante.

El mayor de los Fernández explicó que las grabaciones vocales de cada tema fueron entregadas a los colaboradores para que sus equipos de trabajo, productores, directores musicales y músicos personales realizaran los arreglos correspondientes.

Las canciones también podrán ser interpretadas en vivo por los artistas colaboradores, quienes además cuentan con autorización para desarrollar videos musicales si así lo desean, expresó el también cantante.

Tributo al rey con banda: Presentan disco de duetos con Vicente Fernández IG

Las palabras de los colaboradores de “Tributo al Rey con banda”

Durante la conferencia de prensa se transmitió un video en el que algunos de los artistas que colaboraron en el proyecto hablaron sobre la oportunidad de cantar junto a Vicente Fernández.

Edén Muñoz comentó:

Participar en este homenaje y que además nos hayan permitido hacerlo a nuestro modo, es un honor. Espero que a la gente le guste, no solo este tema [‘Lástima que seas ajena’], sino todo el álbum.

“Don Vicente Fernández es un ícono que dejó una huella imborrable en todos nosotros. Ser parte de un álbum como este es un gran honor y también una gran responsabilidad. El resultado al grabar ‘La Diferencia’ nos emocionó; se siente auténtico, poderoso y lleno de sentimiento”, expresó Pocho Lizárraga, integrante de Banda El Recodo.

Quien también apareció en el video fue Christian Nodal, quien mencionó: "Grabar con Don Vicente Fernández fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Me ilusionaba que escuchara mi música y que él se animara a grabar conmigo una de las canciones; era un sueño muy grande. Concretarlo de esta manera con ‘Estos Celos’ fue algo muy lindo".

El hijo del “Charro de Huentitán”, Alejandro Fernández, dijo:

Cantar ‘El Rey’ siempre ha sido muy especial para mí. Hoy la canto con quien me enseñó a vivirla: mi padre, el gran Vicente Fernández

Tributo al rey con banda: Presentan disco de duetos con Vicente Fernández Captura de pantalla.

Vicente Fernández Jr. indicó que su padre dejó temas inéditos grabados.

“Hay música de Don Vicente Fernández para muchas generaciones más”, afirmó, al dejar abierta la posibilidad de futuras secuelas del proyecto con nuevos talentos invitados.

Finalmente, el hijo mayor de Vicente Fernández tampoco cerró la puerta a otros proyectos relacionados con la memoria del cantante. Incluso mencionó la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para recordar a su padre mediante hologramas, como ocurrió con Gustavo Cerati durante los conciertos de reunión de Soda Stereo.

Con este lanzamiento, la familia Fernández busca mantener vigente la voz de una de las máximas figuras de la música mexicana, ahora acompañada por nuevas generaciones y exponentes consolidados del regional mexicano.