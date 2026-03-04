Emma Watson tendría romance con exnovio de Belinda; así los captaron juntos en México

Emma Watson sorprendió a más de uno, pero esta vez no por una nueva película o proyecto social, sino por los rumores sobre una posible relación con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, quien es exnovio de Belinda.

La actriz británica, conocida mundialmente por interpretar a Hermione Granger en la saga de Harry Potter, ha sido vinculada recientemente con empresario, lo que ha generado una ola de reacciones en redes sociales.

Revelan fotos de Emma Watson con el empresario

Las especulaciones sobre la cercanía entre ambos comenzaron a circular después de que se difundieran imágenes en distintos lugares del mundo. Uno de los primeros sitios donde fueron vistos juntos fue en Courchevel, una famosa estación de esquí ubicada en los Alpes franceses y conocida por recibir a celebridades y miembros de la élite internacional.

Tiempo después, la pareja también fue vista en Punta Mita, un destino turístico localizado en el Pacífico mexicano. Este lugar es reconocido por su privacidad y por ser frecuentado por figuras internacionales que buscan alejarse de los reflectores.

Las versiones sobre una relación sentimental cobraron mayor fuerza cuando la revista Quién difundió fotografías en redes sociales donde se observa a Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères compartiendo momentos en la Ciudad de México.

En dichas imágenes, ambos aparecen en una actitud cercana y relajada, lo que llevó a muchos usuarios a pensar que se trataría de un romance.

De acuerdo con lo publicado por la revista Quién, los primeros rumores sobre la relación comenzaron en diciembre de 2025, cuando ambos fueron captados en Courchevel. Posteriormente, volvieron a ser vistos durante unas vacaciones en Punta Mita y más tarde en la capital mexicana.

A pesar de la difusión de las imágenes y del interés que ha generado la historia, ni Emma Watson ni el empresario han confirmado públicamente que exista un noviazgo. Ambos se caracterizan por mantener su vida privada lejos de la atención mediática, por lo que los detalles sobre su relación continúan siendo limitados.

Gonzalo Hevia Baillères, exnovio de Belinda

Aunque Gonzalo Hevia Baillères se ha centrado en el mundo empresarial, su nombre también ha aparecido en el ámbito del entretenimiento en otras ocasiones. En 2022, fue relacionado sentimentalmente con la cantante Belinda, lo que generó comentarios en redes sociales y en medios de espectáculos.

Incluso, algunos reportes señalaron que la canción “Heterocromía” podría estar dedicada a él, ya que la relación entre ambos no habría terminado en buenos términos. Sin embargo, estos señalamientos nunca fueron confirmados oficialmente por los involucrados.

Emma Watson: actriz, activista y figura cultural

A lo largo de los años, Emma Watson se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas de su generación. Su participación en la franquicia de Harry Potter la convirtió en una estrella internacional desde muy joven, pero con el paso del tiempo también ha desarrollado una carrera enfocada en el activismo social.

La actriz británica ha destacado por su trabajo en iniciativas relacionadas con la igualdad de género y la educación. Su participación en campañas y discursos ante organismos internacionales la ha posicionado como una figura influyente más allá del cine.

Por esa razón, cualquier aspecto relacionado con su vida personal suele llamar la atención de medios de comunicación en diferentes países.

