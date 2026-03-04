Bobby Pulido dejó la música y ahora es candidato demócrata en Texas

Bobby Pulido dio un paso importante en su carrera fuera de la música al ganar las elecciones primarias del Partido Demócrata en Texas. El cantante texano, reconocido en México por el tema “Desvelado”, logró convertirse en el candidato que representará al Distrito 15 del Valle del Río Grande en las próximas elecciones para el Congreso de Estados Unidos, marcando así un nuevo capítulo en su vida pública.

El resultado de la votación le dio una ventaja clara frente a su contrincante Ada Cuéllar. Con el 67.5% de los votos, el artista de 54 años consiguió el respaldo suficiente para convertirse en el representante demócrata en la boleta electoral. Después de años de mostrar interés por la política, el intérprete ahora busca dejar los escenarios para enfocarse en el servicio público.

Bobby Pulido

Bobby Pulido gana las primarias demócratas en Texas

El triunfo en las primarias representa el primer gran reto superado dentro de su camino político. Al ganar esta contienda interna del Partido Demócrata, Bobby Pulido quedó oficialmente como el candidato de su partido para competir por el Distrito 15 del Valle del Río Grande.

Instagram

Tras confirmarse los resultados, el cantante compartió un mensaje en sus redes sociales acompañado de fotografías desde un templete, donde agradeció a quienes participaron en la elección y a las personas que lo han apoyado durante esta nueva etapa de su vida.

En su mensaje, también dedicó palabras de agradecimiento a su esposa y a su familia, quienes han sido parte fundamental durante su incursión en la política.

Instagram

“Me siento sumamente honrado de presentarme ante ustedes como su candidato demócrata para TX15. Este camino comenzó con la simple convicción de que nuestra comunidad merece algo mejor. Esta noche dimos un gran paso para hacerlo realidad”.

El artista aseguró que su objetivo es trabajar por el bienestar de su comunidad y responder a la confianza que recibió de los votantes.

Un cantante que ahora busca representar a su comunidad

Con esta victoria, el cantante de Tex-Mex avanza hacia la elección general, donde se enfrentará al reto de competir en un estado donde el movimiento republicano mantiene una fuerte presencia política.

Su popularidad y cercanía con la comunidad del Valle del Río Grande han sido factores que lo han colocado como una figura conocida entre los votantes. La fama que ganó durante décadas en la música también ha influido en su posicionamiento dentro del panorama político local.

Instagram

De ganar la elección general, Bobby Pulido participaría en la creación, discusión y votación de leyes que impactan directamente en temas como educación, salud, impuestos y otros asuntos que afectan a los habitantes de Texas.

Bobby Pulido: de la música a la política

Bobby Pulido nació en Edinburg, Texas, y proviene de una familia ligada a la música. Es hijo del reconocido músico Roberto Pulido, figura importante dentro del género Tex-Mex.

Instagram

Desde muy joven comenzó a construir su carrera musical y con el paso de los años logró posicionarse tanto en Estados Unidos como en México. Su popularidad creció especialmente en la década de los noventa con canciones como “Desvelado”, que lo convirtió en uno de los intérpretes más conocidos del género.

A lo largo de su trayectoria ha sido nominado cinco veces al Latin Grammy y ha conseguido ganar dos de estos premios, consolidando su presencia dentro de la música regional.

Antes de dedicarse por completo a la música, Bobby Pulido estudió Ciencias Políticas en San Antonio. Ese interés académico por los temas públicos sería el antecedente de su posterior participación en la política.

Su incursión formal en este ámbito comenzó en 2024, cuando decidió participar activamente en la vida política del estado de Texas. Para entonces, ya era una figura ampliamente conocida entre la comunidad texana gracias a su carrera artística.

En el plano personal, está casado y es padre de cuatro hijos: uno con su actual esposa y tres de su anterior matrimonio.

PJG