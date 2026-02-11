La razón por la que Emma Watson dijo no a un musical que ganó seis premios Oscar

Durante los últimos años, Emma Watson ha mantenido un perfil discreto en la gran pantalla. Su última aparición cinematográfica fue el de Meg March en la película Mujercitas (Little Women), dirigida por Greta Gerwig y estrenada en diciembre de 2019, y desde entonces ha priorizado otros intereses personales y profesionales.

Antes de ese retiro parcial, la actriz británica estuvo cerca de encabezar uno de los proyectos más premiados durante el 2017 y un musical que se quedó en el corazón de muchos espectadores.

La propuesta llegó en etapa temprana de producción, pero conflictos de agenda con otro compromiso de gran escala la llevaron a declinar. La decisión reconfiguró el elenco y transformó la película.

Emma Watson y la oferta para 'La La Land'

Antes de que Emma Stone fuera elegida como Mia en 'La La Land', el papel fue ofrecido a Emma Watson, conocida por su trabajo en la saga Harry Potter. Diversos reportes de prensa en Estados Unidos confirmaron que la actriz sostuvo conversaciones iniciales para el proyecto, aunque finalmente no se concretó su participación.

El musical, centrado en la historia de una aspirante a actriz y un pianista de jazz en Los Ángeles, terminó por consolidarse como uno de los mayores éxitos de 2016. La química entre Stone y Ryan Gosling fue uno de los elementos más destacados por la crítica especializada.

Los motivos detrás de su decisión profesional

Watson explicó que su decisión respondió a conflictos de agenda con la versión de acción real de 'La Bella y la Bestia', producción con la que ya estaba comprometida. En una entrevista con SiriusXM Town Hall, retomada por Vanity Fair, señaló:

“Es frustrante que se asocien nombres a proyectos desde el principio para generar expectación… antes de que nada esté realmente acordado”.

En la misma conversación detalló: “[La Bella y la Bestia] no era una película en la que pudiera participar sin más… Sabía que tenía que entrenar caballos, bailar, cantar durante tres meses… Así que, por problemas de agenda, simplemente no funcionó”.

La película que conquistó los Oscar

'La La Land' obtuvo seis premios Oscar, incluidos Mejor Director para Damien Chazelle y Mejor Actriz para Emma Stone. La cinta fue reconocida también por su música original y fotografía, consolidándose como un referente reciente del cine musical en Hollywood.

El filme generó un amplio debate en la temporada de premios, particularmente tras el error en la entrega del Oscar a Mejor Película. A pesar de la controversia, su impacto cultural y comercial se mantuvo durante los años siguientes.

Tras la salida de Watson, el proyecto continuó con Emma Stone como protagonista. La actriz recibió el reconocimiento de la Academia por su interpretación de Mia, un personaje que exige habilidades vocales y coreográficas, además de presencia escénica.

En el caso del papel masculino, reportes iniciales señalaron que Miles Teller fue considerado para interpretar a Sebastian, aunque finalmente el rol quedó en manos de Ryan Gosling. El elenco definitivo resultó clave en la recepción crítica.

Agenda, contratos y decisiones en Hollywood

Mientras 'La La Land' consolidó su prestigio en la temporada de premios, 'La Bella y la Bestia', protagonizada por Watson, se convirtió en un éxito de taquilla con una recaudación superior a mil 200 millones de dólares a nivel global, de acuerdo con cifras de Box Office Mojo.

Desde su participación en 'Mujercitas' en 2019, Watson ha mantenido un perfil bajo en el cine y ha enfocado su actividad en proyectos académicos y de activismo.

Emma Watson explicó recientemente en el pódcast Financial Times’ Lunch with the FT que decidió alejarse temporalmente de la actuación porque no se sentía plenamente en control de su carrera y quería recuperar autonomía.

Watson explicó que lo más difícil era tener que promocionar y "vender" proyectos sobre los cuales no tenía control creativo ni participación en el proceso. Se sentía frustrada al ser la cara pública de películas donde no tenía voz ni voto, pero aun así era considerada responsable ante los periodistas y el público por el resultado final.