Emiliano Aguilar le reclamó a Pepe Aguilar por preferir a sus hermanos; "duele machín"

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar, en diferentes ocasiones ha hablado sobre la poca o nula relación que mantiene su papá, así como con sus hermanos menores: Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar.

Aunque hace unos años Emiliano convivió con la nueva familia de su papá, desde hace un tiempo ha declarado que durante el tiempo que convivió con ellos sintió una diferencia en el trato que recibía de su famoso padre comparado al que recibían sus hermanos.

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Emiliano Aguilar habla de la relación que tenía con sus hermanos y papá

En entrevista para El minuto que cambió mi destino, Emiliano Aguilar recordó cómo fue convivir con la esposa de su papá, así como con sus hermanos. Además, reveló que tiene muchos años sin hablar con Aneliz.

“No es que no los quiera (a sus hermanos), es que no nos llevamos. No es que los odie, somos hermanos. Con Leonardo y Ángela no hablo desde hace un tiempo, pero con Aneliz tiene mucho tiempo que no hablo con ella. Con Ángela, Leonardo y mi papá no hablo desde hace cuatro años y con Aneliz como diez años”.

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El rapero comentó que desde que su papá rehízo su vida y formó una familia, sintió que la relación con Pepe Aguilar cambió, especialmente porque sintió que el cantante estaba más al pendiente de sus hijos menores que de él.

“Sí, algo. Cambiaron muchas cosas y no para bien, es que tampoco para mal, pero de que cambiaron las cosas, cambiaron machín (…), me ha costado mucho trabajo tratar de entender esto y entiendo que una persona siempre va a querer lo mejor para sus hijos y cuando entra otra persona y tienen sus hijos, obviamente va a querer lo mejor para sus hijos, no yo porque yo no soy su hijo”.

Por otra parte, Emiliano recordó una ocasión en la que su hermano Leonardo dijo de él en una entrevista.

emiliano aguilar

“Sí me hacía a un lado, siempre ha habido ese pique. Un ejemplo, me acuerdo de una entrevista y te puedo decir porque está en todos lados. Hago una entrevista con mi carnal (Leonardo) hace mucho, de hace años, y le preguntan: ‘¿crees que Emiliano podría hacer algo en Jaripeo sin fronteras?’ y el vato contesta: ‘¿haciendo qué? Emiliano siempre juega, tiene que entender que esto no es un juego’. Ya la sacaron en TikTok y por eso estoy diciendo esto”.

“Y dije: ‘ah, perro, enfrente de todos. Tienes mi número me puedes marcar y decir’. Nunca le reclamé y yo creo que el karma se encarga de todo porque la entrevista salió de la nada y ahorita todos lo están viendo”.

Emiliano Aguilar le reclamó a Pepe Aguilar por distinciones con sus hermanos

Casi al final de la plática, Emiliano Aguilar fue cuestionado sobre si en algún momento había hablado con su papá sobre el trato que tenía con sus hermanos y él. El rapero reconoció que sí le hizo un reclamo a su papá al respecto y reconoció que de más joven le dolía que Pepe Aguilar no se preocupara por él.