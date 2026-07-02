Pepe Aguilar rompe en llanto por la Selección Mexicana y desata polémica en redes | VIDEO 

La victoria de México por 2-0 sobre Ecuador dejó imágenes de celebración tanto dentro como fuera de la cancha. Entre los aficionados que disfrutaron el pase de la Selección Mexicana a la siguiente ronda estuvo Pepe Aguilar, quien acudió al Estadio Ciudad de México acompañado de su familia.

El intérprete de música regional mexicana asistió junto a su esposa, Aneliz Álvarez, su hija Ángela Aguilar y su yerno Christian Nodal, quienes siguieron de cerca el encuentro desde uno de los palcos del inmueble.

Horas después del partido, el cantante compartió un video en sus redes sociales para resumir la experiencia que vivió durante el encuentro. Sin embargo, lo que parecía un momento de orgullo terminó convirtiéndose en motivo de debate entre los internautas.

El video que se volvió viral

En el video publicado por Pepe Aguilar se observa cómo disfruta distintos momentos del partido mientras sostiene una bandera de México.

Uno de los instantes que más llamó la atención ocurre cuando rompe en llanto tras la victoria del combinado nacional. Las imágenes muestran al cantante visiblemente conmovido mientras celebra el resultado junto a su familia.

El video también incluye los festejos por los dos goles de la Selección Mexicana, además de escenas en las que interpreta fragmentos de canciones tradicionales.

Como música de fondo eligió su versión de "El Son de la Negra", mientras que en otro momento aparece cantando "Cielito Lindo" con una adaptación de la letra para celebrar el resultado del encuentro.

La grabación concluye con el cantante brindando con tequila mientras suena "El Rey", una de las canciones más representativas de la música mexicana.

En poco tiempo, la publicación comenzó a sumar miles de reproducciones, comentarios y reacciones.

Las redes sociales reviven el debate sobre su nacionalidad

Aunque muchos seguidores destacaron la emoción del cantante, otros centraron la conversación en un tema que desde hace años acompaña a la familia Aguilar: la nacionalidad de Pepe.

Varios usuarios recordaron que el artista nació en San Antonio, Texas, por lo que cuenta con nacionalidad estadounidense.

A partir de ese dato comenzaron a aparecer mensajes cuestionando su entusiasmo por la Selección Mexicana y el hecho de portar la bandera nacional durante el partido.

Entre los comentarios que más se repitieron destacan:

"¿Pepe es gringo, no?"

"¿Pepe es gringo, no?" "Pero tú ni mexicano eres".

"¿Quién los invitó?"

"Ellos no son mexicanos".

"¿Quién los entiende?"

"Lo único que hacen con México es lucrar".

Las opiniones dividieron a los usuarios. Mientras algunos respaldaron al cantante y señalaron que tener otra nacionalidad no impide sentir cariño por México, otros insistieron en criticar su publicación.

Pepe Aguilar.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha respondido a los comentarios que surgieron tras compartir el video.

La familia Aguilar volvió a llamar la atención en el estadio

Durante el encuentro frente a Ecuador, la familia Aguilar ocupó uno de los palcos junto a otros invitados.

En esa zona también estuvieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la cantante María José.

En otra parte del estadio fue captada Majo Aguilar, prima de Ángela Aguilar, quien también asistió para apoyar a la Selección Mexicana.

La jornada contó además con la presencia de Belinda, invitada por la FIFA para entregar el reconocimiento al mejor jugador del partido, aunque no coincidió públicamente con la familia Aguilar.

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La asistencia de Pepe, Ángela y Christian Nodal también generó conversación por otros videos que circularon durante el encuentro, especialmente aquellos relacionados con la interacción entre la pareja.

Un video que sigue generando opiniones encontradas

El video donde Pepe Aguilar aparece llorando mientras sostiene la bandera de México continúa acumulando reproducciones y comentarios.

Para muchos usuarios, las imágenes reflejan el cariño que el cantante siente por el país y por la Selección Mexicana. Otros, en cambio, aprovecharon la publicación para reabrir el debate sobre sus raíces y su doble nacionalidad.

Lo cierto es que cada aparición pública de la familia Aguilar durante el Mundial 2026 sigue generando conversación en redes sociales. En esta ocasión, el resultado deportivo quedó acompañado por una polémica que volvió a colocar a Pepe Aguilar entre las principales tendencias, demostrando que cualquier gesto suyo dentro o fuera de los escenarios suele convertirse rápidamente en tema de discusión en internet.