Eiza González dio el primer adelanto de su próximo proyecto, Iron Jane, con una imagen que deja ver cómo se está preparando para este papel.

Y es que la actriz mostró un cambio físico que busca enfocarse en el culturismo, disciplina en la que estará enfocada la historia de la película.

Asimismo, Eiza González acompañó la imagen con un mensaje breve en el que confirma su participación en la película y deja ver el vínculo personal que ha desarrollado con el personaje.

Así es el cambio físico de Eiza González para Iron Jane

A lo que muestra la foto compartida por la actriz en sus redes sociales, el proceso está centrado en la transformación corporal que requiere de una disciplina constante. Y es que, a diferencia de otros papeles donde la preparación puede ser más breve, en este caso el entrenamiento se convierte en una parte esencial del personaje para mostrar estos cambios que se requieren.

En la fotografía compartida, se aprecia una musculatura más marcada, resultado de un plan enfocado en fuerza, resistencia y definición, por lo que deja ver que su preparación para Iron Jane ha sido un proceso de meses atrás.

Y es que el culturismo femenino, tema que aborda la historia, exige una precisión particular en el cuerpo. No se trata solo de verse diferente, sino de alcanzar un nivel específico que refleje la vida de una competidora profesional.

De acuerdo con personas que practican este deporte, este tipo de retos implica adaptarse a una rutina estricta que combina entrenamiento, alimentación controlada y preparación mental.

Eiza González impacta con radical cambio físico para su nueva película 'Iron Jane' IG eizagonzalez

De qué tratará Iron Jane, la nueva película de Eiza González

Como bien ya dijimos, la historia de Iron Jane se desarrolla en el mundo del culturismo femenino, un tema que pocas veces es abordado en el cine.

La historia seguirá a Janie John, quien tuvo una infancia complicada y encuentra en esta disciplina una forma de reconstruirse.

A lo largo de la trama, el personaje se somete a un entrenamiento intenso bajo la guía de un excampeón. Ese proceso la lleva a enfrentar no solo los límites de su cuerpo, sino también un entorno competitivo donde la exigencia es constante.

Asimismo, la película abordará el impacto emocional de este estilo de vida, mostrando cómo la búsqueda de perfección puede afectar la estabilidad personal.

Eiza González impacta con radical cambio físico para su nueva película 'Iron Jane' IG eizagonzalez

Qué se sabe de la produccción de Iron Jane

El proyecto está liderado por Lissette Feliciano, quien no solo dirige la película, sino que también se encargó de escribir el guion.

Además, cabe aclarar que no es la primera vez que Feliciano aborda este tipo de temas en sus producciones, pues previamente se ha enfocado en historias centradas en personajes femeninos complejos.

Además de Eiza González, la película contará con la participación de Brandon Sklenar, pero hasta el momento se desconoce cuál será su rol.

Eiza González impacta con radical cambio físico para su nueva película 'Iron Jane' Especial

La evolución de Eiza González en Hollywood

La carrera de Eiza González ha sido una de las mejores, hablando de proyectos internacionales. Después de consolidarse en México, dio el salto a Hollywood con participaciones en producciones como Baby Driver, donde logró una primera exposición relevante.

Asimismo, pudimos verla en 3 Body Problem, donde pudo consolidarse en la industria extranjera. A partir de ahí, ha mantenido una selección de proyectos que combinan acción, drama y ciencia ficción.

Con Iron Jane, la actriz se mueve hacia un terreno más exigente físicamente y que le dará un plus a su carrera, pues el personaje no solo requiere presencia, sino una preparación que impacta directamente en su desempeño.