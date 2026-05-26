¿Vas al concierto de Emmanuel y Mijares? Esto no puedes llevar al Auditorio Nacional

Si vas a asistir al concierto de Emmanuel y Mijares en la Ciudad de México, te contamos todo lo que necesitas saber sobre uno de los shows más esperados del año. Desde horarios y cómo llegar, hasta la lista de objetos prohibidos y la nueva fecha anunciada para su gira Two’r Amigos.

El icónico dúo sigue conquistando generaciones con un espectáculo lleno de nostalgia, éxitos románticos y clásicos que han marcado la música en español.

Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional

Como parte de su exitosa gira conjunta Two’r Amigos, Emmanuel y Mijares volverán a presentarse en el Auditorio Nacional para reencontrarse con sus fans en una noche llena de recuerdos y música.

Los artistas llevan más de 13 años compartiendo escenario juntos, consolidándose como una de las duplas más queridas del pop en español. Temas como Bella, Soldado del amor y La chica de humo forman parte de un espectáculo que promete más de dos horas de éxitos.

La química entre ambos cantantes y el ambiente nostálgico han convertido esta gira en una de las favoritas del público mexicano.

Emmanuel y Mijares en CDMX: horarios, setlist y objetos prohibidos para el concierto Foto: Cuartoscuro.com

¿Cuándo es el concierto de Emmanuel y Mijares en CDMX?

El concierto de Emmanuel y Mijares se realizará el jueves 28 de mayo a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Si vas a asistir, se recomienda salir con anticipación para evitar contratiempos, especialmente por el tráfico de la zona y la alta afluencia de personas.

Objetos prohibidos en el Auditorio Nacional

Antes de llegar al concierto, toma en cuenta las restricciones del recinto para evitar problemas en el acceso. Estos son algunos de los objetos que no puedes ingresar:

Alimentos y bebidas

Alimentos y bebidas Mascotas

Cámaras fotográficas o de video profesionales

Bastones para selfies

Apuntadores láser

Grabadoras de audio

Armas u objetos punzocortantes

Banderas con asta

Carteles, globos o artículos que bloqueen la visibilidad

Mochilas grandes, maletas y carriolas

Algunos objetos podrán dejarse en el módulo de resguardo gratuito del recinto.

¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?

El Auditorio Nacional está ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

Las formas más sencillas para llegar son: Metro Auditorio de la Línea 7 y Metrobús Auditorio de la Línea 7.

También puedes llegar en automóvil, aunque se recomienda considerar tiempo extra por el tráfico y la demanda de estacionamiento.

Emmanuel y Mijares en CDMX: horarios, setlist y objetos prohibidos para el concierto Foto: Canva

Emmanuel y Mijares anuncian nueva fecha en CDMX

Debido al éxito y la alta demanda de boletos, Emmanuel y Mijares anunciaron una nueva fecha para su gira Two’r Amigos en el Auditorio Nacional.

El nuevo concierto será el próximo 22 de agosto de 2026. La preventa Banamex comenzará el 28 de mayo, mientras que la venta general arrancará el 29 de mayo a través de Ticketmaster y taquillas del recinto.

Los boletos para presentaciones anteriores tuvieron precios desde 248 hasta más de 4 mil pesos, sin incluir cargos por servicio.

Posible setlist de Emmanuel y Mijares

Durante el concierto, los cantantes interpretan algunos de los temas más emblemáticos de sus carreras. Este podría ser el setlist de la noche:

Bella Señora

Bella Señora Bella

Quiero dormir cansado

Me acordaré de ti

Para amarnos más

Toda la vida

Corazón de melao

La chica de humo

El privilegio de amar

Es mi mujer

Tengo

Si vas al concierto de Emmanuel y Mijares, lo mejor es organizar tu salida con tiempo, revisar las restricciones del recinto y llevar únicamente lo necesario para disfrutar del show sin contratiempos.

Emmanuel y Mijares en CDMX: horarios, setlist y objetos prohibidos para el concierto Foto: Cuartoscuro.com

La gira Two’r Amigos se ha convertido en uno de los espectáculos más nostálgicos y queridos del pop en español, por lo que miles de fans esperan cantar cada éxito de principio a fin.