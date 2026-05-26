¿Vas al concierto de Emmanuel y Mijares? Esto no puedes llevar al Auditorio Nacional
Si vas al concierto de Emmanuel y Mijares en CDMX, aquí te contamos cómo llegar, qué no puedes llevar y todos los detalles del show.
Si vas a asistir al concierto de Emmanuel y Mijares en la Ciudad de México, te contamos todo lo que necesitas saber sobre uno de los shows más esperados del año. Desde horarios y cómo llegar, hasta la lista de objetos prohibidos y la nueva fecha anunciada para su gira Two’r Amigos.
El icónico dúo sigue conquistando generaciones con un espectáculo lleno de nostalgia, éxitos románticos y clásicos que han marcado la música en español.
Emmanuel y Mijares regresan al Auditorio Nacional
Como parte de su exitosa gira conjunta Two’r Amigos, Emmanuel y Mijares volverán a presentarse en el Auditorio Nacional para reencontrarse con sus fans en una noche llena de recuerdos y música.
Los artistas llevan más de 13 años compartiendo escenario juntos, consolidándose como una de las duplas más queridas del pop en español. Temas como Bella, Soldado del amor y La chica de humo forman parte de un espectáculo que promete más de dos horas de éxitos.
La química entre ambos cantantes y el ambiente nostálgico han convertido esta gira en una de las favoritas del público mexicano.
¿Cuándo es el concierto de Emmanuel y Mijares en CDMX?
El concierto de Emmanuel y Mijares se realizará el jueves 28 de mayo a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional de la CDMX.
Si vas a asistir, se recomienda salir con anticipación para evitar contratiempos, especialmente por el tráfico de la zona y la alta afluencia de personas.
Objetos prohibidos en el Auditorio Nacional
Antes de llegar al concierto, toma en cuenta las restricciones del recinto para evitar problemas en el acceso. Estos son algunos de los objetos que no puedes ingresar:
- Alimentos y bebidas
- Mascotas
- Cámaras fotográficas o de video profesionales
- Bastones para selfies
- Apuntadores láser
- Grabadoras de audio
- Armas u objetos punzocortantes
- Banderas con asta
- Carteles, globos o artículos que bloqueen la visibilidad
- Mochilas grandes, maletas y carriolas
Algunos objetos podrán dejarse en el módulo de resguardo gratuito del recinto.
¿Cómo llegar al Auditorio Nacional?
El Auditorio Nacional está ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.
Las formas más sencillas para llegar son: Metro Auditorio de la Línea 7 y Metrobús Auditorio de la Línea 7.
También puedes llegar en automóvil, aunque se recomienda considerar tiempo extra por el tráfico y la demanda de estacionamiento.
Emmanuel y Mijares anuncian nueva fecha en CDMX
Debido al éxito y la alta demanda de boletos, Emmanuel y Mijares anunciaron una nueva fecha para su gira Two’r Amigos en el Auditorio Nacional.
El nuevo concierto será el próximo 22 de agosto de 2026. La preventa Banamex comenzará el 28 de mayo, mientras que la venta general arrancará el 29 de mayo a través de Ticketmaster y taquillas del recinto.
Los boletos para presentaciones anteriores tuvieron precios desde 248 hasta más de 4 mil pesos, sin incluir cargos por servicio.
Posible setlist de Emmanuel y Mijares
Durante el concierto, los cantantes interpretan algunos de los temas más emblemáticos de sus carreras. Este podría ser el setlist de la noche:
- Bella Señora
- Bella
- Quiero dormir cansado
- Me acordaré de ti
- Para amarnos más
- Toda la vida
- Corazón de melao
- La chica de humo
- El privilegio de amar
- Es mi mujer
- Tengo
Si vas al concierto de Emmanuel y Mijares, lo mejor es organizar tu salida con tiempo, revisar las restricciones del recinto y llevar únicamente lo necesario para disfrutar del show sin contratiempos.
La gira Two’r Amigos se ha convertido en uno de los espectáculos más nostálgicos y queridos del pop en español, por lo que miles de fans esperan cantar cada éxito de principio a fin.