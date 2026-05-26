¿Pacto con el diablo? Cómo hace Lenny Kravitz para lucir de 30

Cada vez que Lenny Kravitz aparece en el escenario o publica una fotografía en redes sociales, internet se hace la misma pregunta: ¿cómo es posible que luzca igual —o incluso mejor— que hace 30 años? A sus 62 años, el intérprete de Fly Away presume unos abdominales de acero, energía inagotable y una apariencia que muchos veinteañeros quisieran tener.

¿Cuál es el secreto de Lenny Kravitz?

Aunque en redes algunos bromean diciendo que hizo “un pacto con el diablo”, la realidad es mucho menos misteriosa y mucho más exigente: disciplina extrema. El cantante se ha convertido en un auténtico referente del bienestar físico y mental.

El cantante asegura que su secreto es la disciplina y la constancia. IG lennykravitz

Lejos de tratamientos milagrosos o secretos imposibles, Kravitz asegura que la clave de su juventud está en el trabajo constante, una alimentación estricta y una filosofía de vida enfocada en el equilibrio.

Puedes tener 30 años y sentirte destruido o tener 80 y seguir siendo vibrante”, ha dicho en diversas entrevistas. Y él mismo parece ser la prueba viviente de esa teoría.

¿Cuál es la rutina de Lenny Kravitz?

Su rutina de entrenamiento no entiende de horarios ni excusas. Mientras muchas celebridades adaptan el ejercicio a sus agendas, Lenny adapta su agenda al ejercicio. El músico entrena entre cinco y seis días a la semana y, en ocasiones, llega al gimnasio en plena madrugada después de largas jornadas de trabajo.

Entrena hasta seis días a la semana, incluso de madrugada. IG lennykravitz

De hecho, ha contado que en más de una ocasión terminó haciendo ejercicio a las dos de la mañana tras un día entero de ensayos, entrevistas y compromisos profesionales. Para él, mantener el cuerpo activo es una prioridad absoluta.

El método que sigue junto a su entrenador, Dodd Romero —quien lo acompaña desde hace más de dos décadas— mezcla cardio intenso, levantamiento de pesas y ejercicios funcionales de alta exigencia. Su rutina incluye series descendentes de repeticiones, ejercicios abdominales con peso, trabajo de fuerza y largas sesiones cardiovasculares.

Su rutina combina cardio, pesas y ejercicios funcionales de alta intensidad. IG lennykravitz

Lo más curioso es que suele entrenar vestido exactamente igual que sale a la calle: pantalones de cuero, gafas oscuras y camisetas de malla. Aunque para muchos podría parecer una estrategia para llamar la atención, el artista asegura que simplemente no tiene tiempo de cambiarse entre reuniones y entrenamientos.

¿Qué hace Lenny Kravitz para mantenerse joven?

Pero el físico de Kravitz no se construye únicamente en el gimnasio. La alimentación es otro de los pilares fundamentales de su estilo de vida. El músico sigue desde hace años una dieta basada en alimentos veganos, crudos y libres de azúcares procesados.

Kravitz suele entrenar con pantalones de cuero y looks poco convencionales. IG lennykravitz

Gran parte de lo que consume proviene incluso de su propia huerta en las Bahamas, donde cultiva frutas, vegetales y hierbas naturales. Pepinos, mangos, cocos, sandías y maracuyá forman parte de un menú que prioriza alimentos frescos y naturales.

El cantante ha explicado que no utiliza hormonas ni productos antienvejecimiento, y que todo se resume en cuidar el cuerpo de forma integral. Para él, la juventud no depende únicamente de la apariencia física, sino también de la energía mental y espiritual.

¿Cuál es la filosofía de Lenny Kravitz para mantenerse joven?

Detrás de esta filosofía existe además una historia familiar muy importante. Kravitz ha contado que su gran inspiración fue su abuelo, un hombre que se mantuvo activo hasta avanzada edad y que le enseñó desde niño el valor de la disciplina física.

La alimentación vegana y libre de procesados es clave en su estilo de vida. IG lennykravitz

Según recuerda, incluso después de los 80 años seguía montando bicicleta durante horas y aprendiendo actividades nuevas.

Aunque cuando era pequeño odiaba levantarse temprano para ejercitarse con él, hoy reconoce que esas enseñanzas moldearon su forma de entender la vida. Hoy, a sus 62 años, Kravitz ha apostado por algo simple, pero nada fácil, para mantenerse joven: coherencia, constancia y autocuidado.