¿Se llevan mal? Eduardo Santamarina por fin confiesa cómo es su trato con Itatí Cantoral

Aunque su historia de amor terminó hace más de dos décadas, Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral siguen despertando curiosidad entre los fans de las telenovelas.

Durante años se ha especulado sobre si la expareja mantiene una mala relación tras su mediático divorcio, pero recientemente el actor decidió romper el silencio y aclarar cómo es realmente su trato con la madre de sus hijos.

¿Qué dijo Eduardo Santamarina sobre Itatí Cantoral?

En un reciente encuentro con la prensa, Eduardo Santamarina habló sin rodeos sobre la relación que mantiene actualmente con Itatí Cantoral, con quien comparte a sus hijos gemelos Roberto y Eduardo.

El actor aseguró que entre ellos existe respeto, aunque la comunicación es mínima. IG

Lejos de alimentar polémicas, el actor sorprendió al dedicarle elogios a su exesposa y reconocer públicamente el gran trabajo que hizo como madre.

Su mamá hizo muy buena chamba”, expresó Santamarina al hablar del crecimiento de sus hijos, quienes hoy ya son adultos y se encuentran enfocados en sus respectivas carreras profesionales.

Eduardo Santamarina confiesa cómo se lleva con Itatí Cantoral

El actor explicó que tanto él como Itatí siempre buscaron darles una educación basada en valores, respeto y disciplina. Incluso aseguró sentirse profundamente orgulloso de los hombres en los que se han convertido Roberto y Eduardo.

El Rober ya se graduó, Eduardo ya está trabajando y buscando sus sueños. Uno como papá se siente muy orgulloso de eso. Son chavos muy sanos, con grandes valores y muy dedicados”, comentó.

Destacó el papel de Itatí como madre de sus hijos gemelos. IG

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando Eduardo aclaró que, aunque actualmente la comunicación entre ambos es prácticamente inexistente, eso no significa que exista una mala relación.

Ya nuestros hijos están grandes, ya son adultos. La relación ya es nula porque ya no tenemos que tomar decisiones juntos como cuando eran pequeños, pero el respeto siempre ha existido”, confesó el actor.

Con estas declaraciones, Santamarina dejó claro que entre él e Itatí no hay conflictos abiertos ni resentimientos públicos, sino simplemente una distancia natural que surgió con el paso de los años y tras haber rehecho sus vidas por separado.

¿Cuál es la historia entre Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral?

La historia entre ambos sigue siendo una de las más recordadas del espectáculo mexicano. A finales de los años noventa, Eduardo Santamarina e Itatí Cantoral vivieron un intenso romance que parecía sacado de una telenovela.

Afirmó que la relación actual es “nula” por el paso del tiempo. IG

Su relación estuvo marcada por momentos apasionados, reconciliaciones inesperadas y hasta un triángulo amoroso con Cristian Castro.

Fue la propia Itatí quien reveló hace tiempo que, tras una separación temporal con Santamarina, comenzó un breve romance con Cristian Castro. De hecho, el cantante incluso llegó a pedir su mano a Roberto Cantoral, padre de la actriz.

Pero justo cuando parecía que la historia entre Itatí y Cristian avanzaba hacia el altar, Eduardo apareció nuevamente en su vida con una inesperada propuesta de matrimonio.

La actriz contó que mientras grababa la telenovela “Infierno en el Paraíso”, escuchó la voz de Santamarina a través del apuntador preguntándole frente a todos:

¿Te quieres casar conmigo?”

Aquella escena terminó convirtiéndose en uno de los episodios más icónicos de la farándula mexicana. La boda ocurrió poco después y durante varios años fueron considerados una de las parejas más queridas del medio artístico.

Sin embargo, el matrimonio terminó tras serle infiel con Susana González. Con el paso del tiempo, ambos lograron rehacer sus vidas. Eduardo Santamarina encontró estabilidad junto a Mayrín Villanueva, mientras que Itatí continuó consolidando su carrera en televisión y teatro.

Ahora, lejos de los escándalos del pasado, el actor asegura que lo único verdaderamente importante es el bienestar de sus hijos y el respeto que siempre ha existido entre ellos.

Su historia con Itatí sigue siendo una de las más recordadas del espectáculo. IG

“Cada quien está en lo suyo, haciendo su carrera y viviendo su vida”, concluyó Santamarina, dejando ver que, aunque el romance quedó atrás hace muchos años, la cordialidad entre ambos permanece intacta.