Jungle en México: fechas, boletos y ciudades de la gira Sunshine World Tour

La banda británica Jungle anunció su nueva gira internacional Sunshine World Tour y México será uno de los países que formarán parte de este esperado recorrido musical.

El grupo regresará al país con tres conciertos que prometen poner a bailar a sus fans con sus mezclas de funk, soul y música electrónica.

La visita más reciente de Jungle a México ocurrió en 2025, cuando participaron en el exclusivo evento Cercle Odyssey en la Ciudad de México. Ahora, la agrupación volverá para reencontrarse con el público mexicano en una gira mucho más grande.

¿Quién es Jungle, la banda británica?

Jungle es una banda británica fundada en 2013 y liderada por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland. La agrupación se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a canciones como Back On 74, tema que ganó gran popularidad en redes sociales y plataformas musicales.

Su estilo combina géneros como música electrónica, soul, funk y R&B, creando un sonido característico que los ha llevado a obtener premios importantes como los BRIT Awards y nominaciones como los Mercury Prize.

Fechas de Jungle en México 2027

Como parte de su gira Sunshine World Tour, Jungle ofrecerá tres conciertos en México durante marzo de 2027.

Guadalajara

17 de marzo — Auditorio Telmex

CDMX

19 de marzo — Palacio de los Deportes

Monterrey

22 de marzo — Auditorio Banamex

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Jungle en México?

Si quieres asistir a alguno de los conciertos de Jungle en México, la banda informó a través de sus redes sociales que la venta general de boletos comenzará el próximo martes 2 de junio a las 10:00 de la mañana, hora local.

Además de México, el grupo también visitará países como Perú, Colombia, Brasil, Argentina y Chile, llevando su gira a varios escenarios de Latinoamérica.

Jungle tendrá banda invitada en Latinoamérica

La agrupación también sorprendió a sus fans al anunciar que contará con invitados especiales durante sus conciertos en Latinoamérica. Se trata de la banda estadounidense Sports.

El dúo, integrado por Cale Chronister y Christian Theriot, ha llamado la atención por su estilo indie pop y será parte de los shows que Jungle ofrecerá en la región.

Si eres fan de Jungle, esta puede ser una gran oportunidad para disfrutar de su música en vivo y cantar algunos de sus mayores éxitos.