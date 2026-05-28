Las películas protagonizadas por perros mantienen su lugar entre las favoritas del público gracias a historias llenas de amistad, lealtad y momentos conmovedores. Algunas están basadas en hechos reales y otras se convirtieron en clásicos familiares que todavía emocionan a nuevas generaciones.

Actualmente, varias de estas producciones ya forman parte de los catálogos de plataformas como Netflix, Disney+ y Prime Video. Por eso, aquí te compartimos algunas de las cintas más recomendadas y dónde puedes verlas en streaming.

Películas de perritos que te harán llorar y amar más a tu mascota

1. Siempre a tu lado (Hachiko)

Una de las películas más emotivas es Siempre a tu lado, Hachiko, protagonizada por Richard Gere y basada en la historia real de un perro Akita que esperaba todos los días a su dueño en una estación de tren, incluso después de su muerte. La cinta se convirtió en uno de los dramas más recordados sobre mascotas gracias a su carga emocional y su mensaje sobre la fidelidad.

Dónde verla: Amazon Prime Video, Netflix y Apple TV.

Películas protagonizadas por perritos que no te puedes perder Captura de pantalla

2. Marley & Me

Otro título que suele aparecer entre las recomendaciones del público es Marley & Me, película protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston. La historia retrata la vida de una pareja recién casada que adopta a Marley, un labrador tan adorable como caótico. Lo que comienza como una aventura divertida termina en una emotiva reflexión sobre la familia, el crecimiento y las despedidas.

Dónde verla: Disney+, Amazon Prime Video y Apple TV

Películas protagonizadas por perritos que no te puedes perder Captura de pantalla

3. Tu mejor amigo

Una de las películas más populares entre los amantes de los perros es Tu mejor amigo, también conocida como "La razón de estar contigo", una historia que sigue a un perro que reencarna varias veces mientras intenta descubrir cuál es su propósito en la vida. A través de distintas etapas y familias, la cinta muestra el vínculo especial que puede existir entre las mascotas y las personas.

Dónde verla: Amazon Video y Google Play Películas

Películas protagonizadas por perritos que no te puedes perder Captura de pantalla

4. Togo

Otra cinta basada en hechos reales es Togo, película que retrata la travesía extrema de un perro de trineo y su dueño durante una peligrosa misión en Alaska para transportar medicina y salvar vidas. La producción ganó reconocimiento por mostrar una de las historias más impactantes sobre valentía y supervivencia animal.

Dónde verla: Disney+ y Netflix

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5. Lassie

La clásica historia de Lassie volvió a conquistar al público con una aventura en la que el famoso collie hace todo lo posible por reencontrarse con la familia que ama. La película se mantiene como uno de los relatos más emblemáticos sobre la lealtad y el cariño entre humanos y perros.

Dónde verla: Amazon Prime Video y Netflix.

Películas protagonizadas por perritos que no te puedes perder Captura de pantalla

6. Red Dog

Basada en una historia real ocurrida en Australia, Red Dog muestra cómo un perro callejero logra unir a toda una comunidad minera gracias a su carisma y fidelidad. La película destacó por combinar momentos emotivos con escenas llenas de humor y compañerismo.

Dónde verla: Tubi Tv y renta digital en Apple TV

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7. Tu mejor amigo: Un nuevo viaje

La secuela de Tu mejor amigo continúa la historia de Bailey, un perro que vuelve a reencarnar para proteger a la nieta de su dueño y acompañarla en distintas etapas de su vida. La película mantiene el tono emotivo de la primera entrega y profundiza en los lazos afectivos entre mascotas y familias.

Dónde verla: Apple TV y Netflix

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4 películas animadas de perritos que debes ver

1. Bolt

Una de las películas animadas más populares de Disney es Bolt, historia que sigue a un perro que cree tener superpoderes porque ha vivido toda su vida dentro de un programa de televisión. Cuando termina lejos del set, descubre cómo funciona realmente el mundo y aprende el valor de la amistad.

Dónde verla: Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV y Netflix

Películas protagonizadas por perritos que no te puedes perder Captura de pantalla

2. La dama y el vagabundo

Otro clásico animado imperdible es La dama y el vagabundo, película que cuenta la historia de una refinada cocker spaniel que conoce a un perro callejero con quien vive una inolvidable aventura romántica por las calles de la ciudad. La cinta se convirtió en una de las historias más recordadas de Disney.

Dónde verla: Disney+, Netflix y Amazon Prime Video

Películas protagonizadas por perritos que no te puedes perder Captura de pantalla

3. La vida secreta de tus mascotas

Una de las películas animadas más divertidas sobre mascotas es La vida secreta de tus mascotas, cinta que imagina qué hacen los animales cuando sus dueños salen de casa. Con humor y escenas llenas de caos, la producción conquistó tanto a niños como adultos.

Dónde verla: Netflix y Amazon Prime Video, HBO Max, Apple TV

Películas protagonizadas por perritos que no te puedes perder Captura de pantalla

4. Todos los perros van al cielo

Entre los clásicos animados sobre perros destaca Todos los perros van al cielo, película que sigue la historia de Charlie, un perro travieso que recibe una segunda oportunidad para regresar a la Tierra y aprender sobre la amistad y el sacrificio. La cinta se volvió una de las favoritas de varias generaciones.

Dónde verla: Apple TV, Amazon Prime Video, Netflix

Películas protagonizadas por perritos que no te puedes perder Captura de pantalla

Las películas de perros siguen conquistando al público por su poder por conectar con emociones universales como la lealtad, el amor y la compañía. Ya sea con historias basadas en hechos reales o aventuras animadas para toda la familia, estas producciones se mantienen entre las favoritas para disfrutar en casa y recordar el vínculo especial que muchas personas tienen con sus mascotas.