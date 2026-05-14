“Live From Mexico”: Así podrás ver el concierto de Dua Lipa grabado en el Estadio GNP

La conexión entre Dua Lipa y México sigue creciendo, y ahora tendrá una nueva forma de celebrarse. La artista anunció el lanzamiento de End of an Era (Live From Mexico), un proyecto especial que incluye la película completa del concierto que ofreció en la Ciudad de México, además de un álbum en vivo.

Dua Lipa lanzará película de su concierto en México

La noticia emocionó de inmediato a sus fans mexicanos, sobre todo porque no se trata de cualquier registro en vivo: el material fue grabado durante sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros, donde Dua ofreció una de las etapas más celebradas de su tour mundial.

El filme completo llegará a YouTube el próximo 21 de mayo. IG dualipa

La cantante explicó que quiso inmortalizar esa experiencia para que sus fans puedan disfrutarla una y otra vez.

Ahora podemos disfrutar estos shows por siempre y para siempre y para siempre, ¡los amo!”, expresó.

Destacó el peso emocional que tuvieron estas presentaciones en su carrera. Para muchos asistentes, esos conciertos fueron de los más intensos, emotivos y memorables del recorrido, gracias a la energía desbordada del público capitalino y a la entrega total de la cantante sobre el escenario.

Los conciertos fueron grabados durante sus shows en el Estadio GNP Seguros. IG dualipa

¿Cuándo se estrena el concierto de Dua Lipa?

Dua Lipa informó del lanzamiento a través de sus redes sociales con un mensaje entusiasta y directo, fiel a la conexión que ha construido con sus seguidores.

LIVE FROM MEXICOOO”, escribió, dejando claro que el material llegará primero como filme completo el 21 de mayo a las 6:00 pm BST por YouTube.

La cantante también lanzará un álbum en vivo el 22 de mayo en plataformas digitales. IG dualipa

Un día después, el 22 de mayo, se liberará el álbum en vivo en plataformas digitales. Como adelanto del proyecto, la artista ya puso disponible la versión en vivo de 'End of an Era (Live From Mexico)', una muestra de lo que viene en este lanzamiento especial.

La canción funciona como carta de presentación de una producción que promete capturar no solo la potencia vocal de Dua, sino también el magnetismo visual y escénico que desplegó en México.

“End of an Era (Live From Mexico)” ya está disponible como adelanto oficial. IG dualipa

Dua Lipa y su relación con México

El anuncio llega en un momento en que la relación entre la intérprete de “Houdini” y el público mexicano es más fuerte que nunca. Durante sus shows en la capital, Dua Lipa sorprendió al rendir homenaje a la música nacional con temas como “Bésame Mucho” y, en una de las noches, “Oye Mi Amor”, lo que provocó una respuesta inmediata de euforia entre los asistentes.

El proyecto mostrará coreografías, cambios de vestuario y momentos virales del concierto. IG dualipa

Ese gesto reforzó la idea de que la artista no solo visita México como parte de su gira, sino que realmente lo integra como un lugar especial dentro de su historia profesional.

El material en vivo también captura varios de los elementos que hicieron tan impactante la experiencia de sus conciertos: coreografías precisas, cambios de vestuario, iluminación espectacular, pirotecnia, público cantando a todo pulmón y una atmósfera de celebración absoluta.

En los avances compartidos por la propia cantante, incluso aparece el momento en que un fan grita desde las pantallas del recinto: “Dua, mi hermana, ¡ya eres mexicana!”, una frase que se volvió viral y resumió perfectamente el cariño que el público le tiene.

Dua Lipa emocionó a sus fans mexicanos al interpretar canciones como “Bésame Mucho”. IG dualipa

Más allá del show, este lanzamiento confirma que México ocupó un lugar central en el cierre de la gira de Dua Lipa. Lo que comenzó como una serie de conciertos agotados terminó convirtiéndose en el testimonio de una noche inolvidable de su proyecto global.

Para quienes estuvieron ahí, será la oportunidad de revivirlo y para quienes no pudieron asistir, será la forma más cercana de sentir esa fiesta desde casa.