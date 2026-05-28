Dorismar revela que casi pierde la vida por una mala cirugía de nariz

La modelo, actriz y conductora argentina Dorismar confesó que estuvo al borde de la muerte tras someterse a una mala cirugía estética. La actriz reapareció en la televisión nacional para denunciar públicamente al médico responsable de arruinar su nariz y comprometer su salud.

Durante una entrevista exclusiva para el programa matutino Sale el Sol, la celebridad rompió el silencio sobre su complicado proceso de recuperación. Reveló que enfrentó una verdadera pesadilla en el quirófano que la obligó a buscar ayuda urgente para salvar su vida.

Dorismar posando con un vestido. Foto de IG: Dorismar

La también creadora de contenido digital sorprendió a sus seguidores al lucir físicamente irreconocible en sus últimas apariciones públicas. Este drástico cambio de imagen derivó directamente de la negligencia médica que sufrió durante su última intervención para perfilar su rostro.

Cuatro intervenciones reconstructivas para sobrevivir

Para recuperar su aspecto original y sus funciones vitales, la conductora ingresó al quirófano para realizarse cuatro cirugías reconstructivas. El objetivo principal de estos nuevos procedimientos consistió en reparar el tejido interno para que pudiera volver a respirar con normalidad.

La actriz detalló los momentos de terror que vivió durante el colapso de sus vías respiratorias tras el procedimiento fallido. Sus conductos nasales se comprimieron por completo desde el interior, provocando severos episodios de ansiedad y ataques de pánico por la falta de oxígeno.

Dorismaur a bordo de un automóvil. Foto de IG: Dorismar

He llegado a tener mucha ansiedad y pánico por no poder respirar, se comprimía mi nariz por dentro y la verdad me asusté muchísimo, casi pierdo la vida", comentó Dorismar.

El trauma de la estrella de televisión escaló durante su última visita a la clínica del cirujano que operó su rostro. La paciente denunció una sobredosis de anestesia que la dejó inconsciente por más tiempo del estipulado, poniendo en riesgo su sistema nervioso.

Cuando desperté no podía estar consciente porque se pasaron en la dosis de mi anestesia", agregó la modelo argentina.

Al despertar de la sedación profunda, la modelo experimentó desorientación extrema y un miedo inmenso al notar las irregularidades físicas. A partir de ese momento, abandonó las manos de ese especialista para buscar verdaderos expertos que corrigieran los daños.

Demanda por mutilación y negligencia

El equipo jurídico de la argentina prepara una fuerte ofensiva legal contra el médico responsable del procedimiento. Salvador Padilla, abogado principal del caso, tipificó las lesiones de su clienta bajo el delito penal de mutilación ante las autoridades correspondientes.

El litigante detalló que el daño trascendió el plano meramente visual para convertirse en una lesión física de gravedad irreversible. La incapacidad de la víctima para respirar por sus propios medios sustenta la dureza de la acusación formal contra la clínica.

La cirugía reconstructiva de Dorismar Foto de IG: Dorismar

Dorismar exige justicia para evitar que otras mujeres enfrenten el mismo peligro mortal en manos de charlatanes. La conductora, reconocida por su participación en programas como El gordo y la flaca y Desmadruga2, pausó temporalmente algunos proyectos para enfocarse en sanar.

Con una sólida trayectoria en exitosas producciones de televisión como Alma de hierro y Triunfo del amor, la actriz prioriza hoy su bienestar integral. Su equipo legal reúne todas las pruebas y expedientes clínicos para presentarlos ante un juez en los próximos días.

La batalla en los tribunales buscará la cancelación de la licencia médica del especialista señalado por la modelo sudamericana. Las autoridades evaluarán los peritajes para determinar la indemnización económica que corresponda tras este oscuro episodio en la vida de la famosa.