“Desperté 72 horas después”: Sugey Ábrego revela las secuelas de su fuerte caída

La actriz mexicana Sugey Ábrego sorprendió al público al compartir uno de los momentos más delicados de su vida reciente. Lo que parecía un accidente doméstico sin mayor gravedad terminó convirtiéndose en una experiencia límite que puso en riesgo su salud, su movilidad e incluso su vida.

Durante una entrevista en el programa Hoy, la también conductora relató cómo una caída en el baño derivó en una serie de complicaciones médicas que la llevaron a permanecer inconsciente por horas.

¿Qué le pasó a Sugey Ábrego?

El incidente ocurrió el pasado 7 de marzo, cuando, con prisa por llegar a una función de teatro, sufrió un resbalón al salir de la regadera. Según explicó, todo sucedió en cuestión de segundos.

La actriz resbaló al salir de la regadera mientras se preparaba para trabajar. YouTube

Estaba sola en casa mientras su pareja realizaba algunas actividades fuera, y al salir rápidamente de la ducha, una sandalia mojada provocó que perdiera el equilibrio. El golpe fue fuerte, pero en ese momento no dimensionó la gravedad. Pensó que se trataba solo de un “chichón” sin consecuencias mayores.

Sugey Ábrego habla de su accidente

Sin embargo, lo que ocurrió después fue alarmante. La actriz perdió el conocimiento durante varios minutos y, al despertar, continuó con su rutina sin acudir de inmediato a revisión médica. Incluso, decidió asistir a su compromiso laboral, ignorando que los golpes en la cabeza requieren vigilancia estricta durante las primeras horas.

Tras el golpe, perdió la conciencia sin dimensionar la gravedad. IG sugeyabregotv

Fue ya en el teatro cuando su estado comenzó a deteriorarse. En plena función, Sugey experimentó problemas de movilidad y dificultad para mantenerse consciente, lo que encendió las alertas entre sus compañeros.

Gracias a la intervención de colegas como Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, quienes la auxiliaron de inmediato, la situación no pasó a mayores. Salinas, según relató la actriz, se mantuvo hablándole constantemente para evitar que se desvaneciera por completo.

¿Qué lesiones sufrió Sugey Ábrego luego de su accidente?

La producción tomó la decisión de trasladarla de urgencia a un hospital, donde finalmente se confirmó la gravedad del cuadro. Sugey ingresó con un hematoma, contusión y un diagnóstico que encendió todas las alarmas: hemorragia intracraneal. A esto se sumó un esguince cervical que comprometía la movilidad de sus extremidades.

Desperté 72 horas después”, confesó, describiendo uno de los momentos más impactantes de su recuperación.

Fue trasladada de emergencia al hospital con una hemorragia intracraneal. IG sugeyabregotv

Durante ese tiempo, su cuerpo enfrentó una inflamación severa que agravó el cuadro inicial. La actriz reconoció que la adrenalina y la urgencia por cumplir con su trabajo le impidieron dimensionar lo que estaba ocurriendo en su organismo.

Hoy, ya fuera de peligro, Ábrego se muestra agradecida por una segunda oportunidad. Asegura que el apoyo de su pareja, su equipo de trabajo y lo que describe como “un ejército de ángeles” fue clave para superar la crisis. No obstante, también aprovechó el espacio para hacer un llamado de conciencia sobre los riesgos en el hogar.

¿Cómo evitar una caída en el baño?

De acuerdo con especialistas, las caídas en el baño son una de las principales causas de accidentes domésticos a nivel mundial, debido a superficies mojadas y resbalosas. En ese sentido, la actriz reconoció que uno de sus mayores errores fue no contar con medidas de seguridad básicas, como barras de apoyo, por considerar que eran innecesarias.

Pensamos que eso es solo para personas mayores, pero no es así”, reflexionó.

Su experiencia la llevó a replantear la importancia de la prevención, recomendando el uso de tapetes antiderrapantes, instalaciones seguras y, sobre todo, no minimizar ningún golpe en la cabeza.

La actriz agradeció el apoyo de sus compañeros y equipo médico. IG sugeyabregotv

A pesar del susto, Sugey ya se encuentra en proceso de recuperación y ha comenzado terapias para retomar su vida con normalidad. Incluso, adelantó que regresará al teatro en los próximos días, demostrando su compromiso y fortaleza ante la adversidad.