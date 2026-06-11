¿Recuerdas Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio? El escenario de su trágico final está en la CDMX

Leonardo DiCaprio conquistó a toda una generación con Romeo + Juliet, la adaptación moderna de la clásica obra de William Shakespeare. Lo que pocos saben es que una de las locaciones más emblemáticas de la película se encuentra en la Ciudad de México y sigue sorprendiendo a quienes la visitan.

Este recinto religioso no solo forma parte de la historia del cine, también destaca por su arquitectura y por convertirse en un punto de interés para fanáticos de la cinta y amantes de los espacios históricos de la capital.

Dónde está en CDMX la iglesia en la que se grabaron escenas de Romeo y Julieta, película con Leonardo DiCaprio Gobierno de México

¿Dónde está la iglesia de CDMX donde Leonardo DiCaprio grabó Romeo y Julieta?

La locación corresponde a la Parroquia del Purísimo Corazón de María, un imponente templo católico situado sobre la calle Gabriel Mancera, en la colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez.

El recinto fue utilizado para filmar la escena en la que Romeo llega al templo donde yace Julieta, uno de los momentos más dramáticos y recordados de la película estrenada en 1996.

Aunque la historia se desarrolla en la ficticia Verona Beach, gran parte de la producción aprovechó escenarios mexicanos. De hecho, además de esta iglesia, el equipo de Baz Luhrmann filmó secuencias en el Castillo de Chapultepec, los Estudios Churubusco y diversas locaciones de Veracruz y el Estado de México.

Dónde está en CDMX la iglesia en la que se grabaron escenas de Romeo y Julieta, película con Leonardo DiCaprio Captura de pantalla

La historia de la Parroquia del Purísimo Corazón de María

La historia del templo se remonta a 1923, cuando el entonces arzobispo de México, José Mota del Río, bendijo una pequeña capilla que sirvió como antecedente de la construcción actual. Años más tarde comenzó el proyecto de una iglesia de mayores dimensiones para atender el crecimiento de la colonia Del Valle.

Las obras iniciaron formalmente en 1938 bajo la dirección del ingeniero Miguel Rebolledo, con planos del arquitecto Luis Olvera. Posteriormente, el arquitecto Antonio Muñoz participó en la etapa final del proyecto, que concluyó durante la década de 1950. Parte importante del financiamiento provino de aportaciones de los vecinos de la zona.

Hoy, el edificio destaca por su monumental fachada de concreto, sus enormes vitrales y una silueta que domina el paisaje urbano de la colonia.

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¿Qué escenas de Romeo y Julieta se filmaron en esta emblemática iglesia?

La parroquia aparece durante el desenlace de Romeo + Juliet, cuando Romeo llega al recinto donde se encuentra Julieta. La secuencia forma parte de uno de los momentos más intensos de la adaptación dirigida por Baz Luhrmann.

El proyecto cinematográfico apostó por una propuesta visual que mezcló elementos contemporáneos con el lenguaje clásico de Shakespeare. Para lograrlo, la producción recurrió a edificios reales que aportaran dramatismo y simbolismo religioso, características que la parroquia ofrecía de manera natural.

El resultado fue una de las escenas más memorables de la década de los noventa y una de las más recordadas dentro de la filmografía de Leonardo DiCaprio.

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¿Por qué Baz Luhrmann eligió esta iglesia mexicana para una escena clave?

Además de su valor arquitectónico, el templo posee una imagen única que combina rasgos art déco, funcionalistas y ciertos elementos de inspiración gótica. Esta mezcla visual llamó la atención de los productores y encajó perfectamente con el estilo teatral y visualmente impactante que caracteriza la obra de Baz Luhrmann.

La construcción alcanza aproximadamente 65 metros de altura y está coronada por una gran figura de la Virgen María visible desde distintos puntos de la colonia Del Valle. La cúpula poliedral y los detalles decorativos del interior contribuyeron a crear la atmósfera solemne que requería la secuencia final de la película.

Incluso entre comunidades internacionales de arquitectura y fotografía urbana, la iglesia continúa siendo identificada como "la iglesia de Romeo + Juliet", una muestra del impacto cultural que la cinta mantiene décadas después de su estreno.

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¿Cómo visitar la iglesia donde se grabó Romeo y Julieta?

Actualmente, la Parroquia del Purísimo Corazón de María permanece abierta al público como recinto religioso y atractivo arquitectónico.

Su dirección es Gabriel Mancera 415, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Además de los seguidores de Leonardo DiCaprio y del cine de los años noventa, el lugar atrae a aficionados de la arquitectura gracias a sus vitrales monumentales, murales, puertas de bronce y detalles artísticos que la convierten en una de las iglesias más singulares de la capital mexicana.

A casi tres décadas del estreno de Romeo + Juliet, esta iglesia conserva un vínculo especial con una de las películas románticas más populares de los años noventa. Su historia, arquitectura y relación con el cine la han convertido en una parada obligada para quienes disfrutan descubrir lugares con un pasado inesperado.

Más allá de la pantalla, el templo demuestra que algunas locaciones cinematográficas continúan formando parte de la vida cotidiana de la ciudad, mientras mantienen vivo el recuerdo de producciones que marcaron a toda una generación.