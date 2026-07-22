Tras criticar a Lupita Nyong'o, Elon Musk promete película de La Odisea con IA

El éxito en taquilla de la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, no ha logrado frenar las posturas encontradas que rodearon su producción, especialmente de algunos personajes con una gran cantidad de reflectores, como en el caso de Elon Musk, quien ha lanzado comentarios sobre la selección del elenco, el cual en su opinión no es fiel a la historia original escrita por Homero.

A pesar de haber alcanzado una recaudación de 264 millones de dólares a nivel mundial en su fin de semana de estreno —superando de inmediato su presupuesto de 250 millones de dólares y explotando al máximo el formato IMAX—, la cinta continúa generando conversación fuera de las salas de cine.

El fenómeno cinematográfico se vio envuelto en debate digital centrado en la representación racial de su elenco. La controversia cobró fuerza por la elección de la actriz mexicana Lupita Nyong'o para interpretar a Helena de Troya, una decisión creativa que provocó fuertes cuestionamientos de sectores conservadores y de figuras públicas como el magnate Elon Musk, quien argumentó una supuesta falta de apego a la literatura griega original.

Musk, quien ha tenido acusaciones de promover conductas que están cerca del racismo, se ha mostrado especialmente crítico con la actriz mexicana. Lupita Nyong'o ha preferido dejar este tema de lado y respaldado la visión de Christopher Nolan.

La propuesta de Elon Musk y la inteligencia artificial

Como respuesta al largometraje de Nolan, Elon Musk adelantó en su plataforma X para anunciar que desarrollará su propia adaptación cinematográfica del poema épico de Homero antes de que concluya el año 2026.

Según el empresario, el proyecto se realizará de forma íntegra mediante la herramienta de inteligencia artificial Grok Imagine, prometiendo un resultado "históricamente preciso" y fiel a la obra clásica.

El anuncio vino acompañado de un adelanto en video de tres minutos generado por IA, generado por otro usuario, que muestra un reparto exclusivamente blanco, que va más allegado a su propuesta.

Sin embargo, la promesa de "precisión histórica" formulada por Musk ha sido recibida con escepticismo por parte de analistas y críticos, recordando que la obra escrita hace casi 2,800 años es un relato mitológico compuesto por seres fantásticos como Cíclopes, monstruos de seis cabezas y hechiceras.