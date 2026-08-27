Preparan homenajes por el décimo aniversario luctuoso de Juan Gabriel

Fans de Juan Gabriel, están listos para una serie de eventos para recordar el décimo aniversario luctuoso del 'Divo de Juárez', el 28 de agosto se cumplen diez años desde que el cantautor murió en Estados Unidos.

Se celebrará una misa en homenaje a Juan Gabriel. Foto: Cuartoscuro

Los homenajes para este 28 de agosto arrancarán con una misa en la iglesia de San Lorenzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se dan cita fans y algunos familiares de Alberto Aguilera, la misa es amenizada con mariachi y se recuerda a la vida del cantante originario de Michoacán.

Ya por la noche una emotiva serenata a las afueras de una de sus casas ahora museo de Juan Gabriel, lugar donde se encuentran las cenizas del divo, ahí llegan personas de todas edades a corear las canciones que le dieron fama como Adán Luna y como Juan Gabriel.

Los fans de Juan Gabriel lo recordarán con su música. Foto: Cuartoscuro

Después de una noche de serenata la serie de eventos que arrancaron el 22 de agosto, culmina con una explosión de fans en los patios de la casa museo y por la noche un concierto homenaje a Juan Gabriel a cargo del cantante conocido como ‘El Mimoso’.