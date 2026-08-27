La Kaliente 90.7 FM celebra 33 años con el gran festival grupero en Sonora

La radiodifusora filial de Grupo Imagen en Sonora, La Kaliente 90.7 FM de Hermosillo, festejará su 33 aniversario con el festival grupero más grande en su historia, un evento que reunirá a reconocidos exponentes del regional mexicano en la capital sonorense.

La celebración se llevará a cabo el próximo domingo 25 de octubre en la explanada de la Expo Gan, a partir de las 18:00 horas, con un cartel que promete una noche de música y baile para los asistentes.

Entre los artistas confirmados destacan el grupo Diferente Nivel, Los Pikadientes de Caborca, Los Dos Plebes y su Tuba de Oro, Lupe Borbón y su Blindaje 7, La Tambora Ritmo Exprés, grupo La Grilla, El Expreso Musical, Los Kompaz del Rafa, Los Vagos y Los TiriKumbia, quienes ofrecerán un recorrido musical por distintos estilos del género, como cumbias, corridos norteños y banda sinaloense.

Los boletos para el festival están disponibles en puntos de venta autorizados como La Onda Latina y Discos y Novedades, con un costo de preventa de 80 pesos.

Abelardo Rodríguez Iruretagoyena, director de La Kaliente 90.7 FM, anunció que este año todo lo recaudado en el festival de aniversario será a beneficio del Sindicato de Músicos, que con su talento durante tantos años ha sido el pilar de la radio y sus festivales gruperos.

La Kaliente 90.7 FM, con más de tres décadas de presencia en Hermosillo, se ha mantenido como la estación consentida del público sonorense por sus programas de noticias, éxitos, complacencias musicales y canciones del recuerdo.