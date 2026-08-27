¿Quién es el heredero al trono de Noruega si muere el rey Harald V?

La delicada situación de salud del rey Harald V ha puesto nuevamente los reflectores sobre la familia real de Noruega y, especialmente, sobre el hombre que está llamado a ocupar el trono cuando llegue el momento: el príncipe heredero Haakon.

¿Quién será el próximo rey de Noruega después de Harald V?

El hijo mayor del monarca ya ha asumido temporalmente las funciones de jefe de Estado en distintas ocasiones y actualmente ejerce la regencia mientras su padre permanece hospitalizado.

El príncipe Haakon es el heredero al trono de Noruega y ya ejerce funciones de regencia debido a la salud de Harald V. Cortesía royalcourt.no

El príncipe Haakon no solo representa la continuidad de la monarquía noruega, sino que tiene perfectamente definido su lugar en la línea de sucesión.

Si Harald V falleciera, abdica o quedara definitivamente imposibilitado para ejercer sus funciones, sería Haakon quien asumiría la Corona y se convertiría en el nuevo rey de Noruega.

¿Quién es Haakon de Noruega?

Nacido el 20 de julio de 1973 en Oslo, Haakon Magnus es el único hijo varón del rey Harald V y la reina Sonja. Tiene una hermana mayor, la princesa Märtha Louise, pero precisamente la historia de la sucesión noruega hace que su posición resulte especialmente interesante.

La sucesión de la Corona noruega está definida y no contempla una disputa. Cortesía royalcourt.no

Cuando Haakon nació, todavía existía una preferencia por los varones dentro de las reglas sucesorias.

La normativa cambió posteriormente: en 1990 se estableció que el primogénito tendría prioridad independientemente de su sexo, aunque el cambio no se aplicó de manera retroactiva. Por esta razón, Haakon conservó su condición de heredero pese a tener una hermana mayor.

La siguiente generación, en cambio, ya está sometida a la nueva regla. Por ello, la princesa Ingrid Alexandra, hija mayor de Haakon y Mette-Marit, será quien ocupe el trono después de su padre.

¿Cuál es la educación del Príncipe Haakon?

Haakon lleva décadas preparándose para convertirse en monarca. Recibió formación militar en la Marina Real Noruega y posteriormente estudió Ciencias Políticas en la Universidad de California en Berkeley.

El príncipe Haakon lleva décadas preparándose para convertirse en monarca y ha recibido formación militar, política y diplomática. Cortesía royalcourt.no

También obtuvo una maestría en Estudios del Desarrollo en la London School of Economics. Su preparación incluye además experiencia dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y formación militar especializada.

A lo largo de los años ha representado a Noruega en numerosas actividades oficiales y ha adquirido experiencia en asuntos diplomáticos, sociales y medioambientales.

Su papel se ha vuelto todavía más visible durante los periodos en los que la salud de Harald V le ha impedido cumplir con su agenda.

¿Cómo se conocieron Mette-Marit y Haakon de Noruega?

Haakon también protagonizó uno de los romances más comentados de la realeza europea cuando decidió casarse con Mette-Marit Tjessem Høiby, una mujer sin origen aristocrático y madre de un niño.

La familia de Haakon y Mette-Marit tendrá un papel clave en la continuidad de la Corona noruega durante las próximas generaciones. Cortesía royalcourt.no

La pareja contrajo matrimonio el 25 de agosto de 2001 en la Catedral de Oslo. Juntos tienen dos hijos, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, mientras que Haakon asumió también un papel paterno respecto a Marius.

Su relación simbolizó el carácter relativamente moderno de la monarquía noruega, una institución que durante generaciones ha buscado mantener una conexión cercana con la sociedad.

¿Qué pasará si muere el rey Harald V?

La eventual muerte del rey Harald V no provocaría una disputa sucesoria. El príncipe Haakon es el heredero reconocido y asumiría la Corona conforme a las reglas constitucionales.

El príncipe heredero ya ha asumido temporalmente las funciones de su padre en diferentes momentos debido a los problemas de salud de Harald V. Reuters

De hecho, su actual papel como regente permite observar cómo sería esa transición. Mientras su padre recibe atención médica, Haakon representa a la institución monárquica y cumple determinadas funciones de Estado.

Cuando finalmente llegue el momento de suceder a Harald V, Noruega tendrá ante sí a un monarca que lleva prácticamente toda su vida preparándose para esa responsabilidad. Y detrás de él ya existe una nueva generación preparada para garantizar la continuidad de la Corona.

¿Quién ocuparía el trono después de Haakon?

Después del príncipe Haakon se encuentra su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, nacida en 2004. La joven está destinada a convertirse en la segunda mujer que reine en la Noruega moderna, después de que las reglas sucesorias permitieran que las mujeres heredaran la Corona.

La princesa Ingrid Alexandra será la futura heredera del trono una vez que su padre, el príncipe Haakon, se convierta en rey. IG detnorskekongehus

Detrás de Ingrid Alexandra se encuentra su hermano menor, el príncipe Sverre Magnus. De esta manera, si Haakon se convierte en rey, su hija será la heredera directa y, en el futuro, podría convertirse en reina de Noruega.

Es importante distinguir a Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de una relación anterior, de los miembros que forman parte de la línea sucesoria ya que Marius no tiene derechos sobre la Corona noruega.