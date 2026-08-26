Miley Cyrus despide a su madrina Dolly Parton con un emotivo tributo en sus redes

La relación entre Dolly Parton y Miley Cyrus trascendió las pantallas y los escenarios para convertirlas en algo más que amigas, con la ahora fallecida de música country como una de las mayores consejeras de la cantante y actriz.

La conexión entre ambas comenzó incluso antes del nacimiento de Cyrus, cuando su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus, compartió gira con Parton en la década de 1990 y le pidió que fuera la madrina de su hija, una unión que con el paso del tiempo se estrechó de forma significativa no solo en la vida personal sino también en la vida artística.

Parton fue parte incluso de su carrera en la pantalla chica de Cyrus, cuando ella interpretó a la Tía Dolly en la serie Hannah Montana. Para varios cercanos a las grabaciones del programa de Disney, fue en ese momento cuando la leyenda se convirtió en un modelo a seguir de la joven artista.

La influencia de Dolly Parton sobre Miley Cyrus fue determinante en momentos clave de su carrera. Parton le enseñó audaces estrategias de promoción, como anunciar proyectos antes de su consolidación para asegurar su realización, consejo que la joven aplicó para su especial de aniversario.

Dada la cercanía tuvieron apariciones juntas como la composición del tema Rainbowland en 2017 así como en eventos de fin de año.

El emotivo mensaje de despedida de Miley Cyrus a Dolly Parton

Tras el fallecimiento de la estrella de la música country, Miley Cyrus recurrió a sus plataformas digitales para expresar el dolor por la partida de quien consideró una guía fundamental a lo largo de su vida. En su comunicado, la intérprete enfatizó que preservará en la intimidad los recuerdos más significativos que compartieron lejos del ojo público.

"La sensación de perder a mi tía Dolly está más allá de lo que se siente correcto compartir. Nuestros momentos más sagrados fueron privados y se quedarán allí, detrás del escenario, debajo del glamour y entre nuestros corazones”, escribió Miley Cyrus en su cuenta de Instagram.

“Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, escribiera una canción al respecto y luego continuara y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis”.