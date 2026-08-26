¿Por qué Taylor Swift se sentía acabada a los 22 años? Esto fue lo que reveló la cantante

Taylor Swift recordó una etapa de su carrera en la que llegó a pensar que el público se estaba cansando de ella. Tenía apenas 22 años y terminó llevando esas inseguridades a una canción que decidió guardar durante casi una década.

La cantante habló sobre ese periodo en The Icon Sessions With Taylor Swift, una retrospectiva publicada por la Recording Academy en la que repasó algunos de los temas que han marcado sus 20 años de trayectoria.

Taylor Swift recordó una etapa difícil de su carrera a los 22 años. DPA

¿Por qué Taylor Swift pensaba que su carrera estaba acabada?

Swift tenía 22 años y se encontraba en la etapa de Red cuando escribió Nothing New, una canción sobre el miedo a dejar de interesar al público y ser reemplazada por una artista más joven.

Durante la nueva entrevista, la cantante recordó el estado en el que se encontraba aquella noche y los pensamientos que tenía sobre su futuro en la música.

“Estoy acabada, soy aburrida y todos se han cansado de mí”, recordó sobre lo que pensaba en aquel momento.

Swift explicó que escribió el tema durante una noche difícil en la que estaba tomando vino. Vista desde sus 36 años, reconoce que se trataba del tipo de pensamiento que podía tener a los 22 cuando atravesaba un mal momento.

Aquellas preocupaciones terminaron formando parte de Nothing New. La canción habla sobre la presión de mantenerse interesante ante el público y el miedo de que llegue alguien más joven que ocupe su lugar.

La Recording Academy ha descrito el tema como una canción centrada en el temor de perder relevancia y dejar de ser una novedad, además de abordar las críticas que reciben las mujeres jóvenes dentro de la industria musical.

Nothing New fue escrita por Taylor Swift durante la era de Red. Reuters

¿Por qué Nothing New no apareció originalmente en Red?

Aunque Swift escribió Nothing New durante la creación de Red, decidió no incluirla en la versión del álbum que llegó al público en 2012.

La cantante explicó que ahora puede entender aquella decisión. La canción estaba relacionada con pensamientos que atravesaba durante un momento complicado y terminó quedándose fuera de la selección definitiva.

Red fue lanzado cuando Swift estaba atravesando una etapa de cambios en su carrera. Aunque todavía conservaba elementos del country con el que comenzó, el álbum incorporó sonidos pop y colaboraciones con productores como Max Martin y Shellback.

El disco terminó incluyendo canciones como We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble, 22, Begin Again y All Too Well.

Tuvieron que pasar casi nueve años para que Swift decidiera recuperar la canción y finalmente permitir que sus seguidores escucharan lo que había escrito durante aquella etapa.

Taylor Swift lanzó Red originalmente en 2012. Reuters

Taylor Swift recuperó Nothing New junto a Phoebe Bridgers

La canción finalmente apareció en Red (Taylor's Version), publicado en 2021 como parte del proyecto con el que Swift comenzó a recuperar sus primeros álbumes mediante nuevas grabaciones.

Nothing New fue incluida como una de las canciones From The Vault, nombre utilizado para identificar composiciones escritas durante la creación de un disco pero que no aparecieron en su edición original.

La edición de Red (Taylor’s Version) cuenta con 30 canciones, nueve de ellas identificadas como temas From The Vault.

Para la nueva grabación, Swift convirtió Nothing New en una colaboración con Phoebe Bridgers.

La elección también tuvo relación con la letra. Ambas interpretan una canción sobre las expectativas que existen alrededor de las artistas jóvenes y el temor de que la industria deje de prestarles atención conforme pasa el tiempo.

Cuando Swift regresó a la canción cerca de los 30 años, su percepción había cambiado.

“Oh, no, esto golpea. Esto golpea de verdad”, recordó que pensó cuando volvió a encontrarse con la composición durante el proceso de regrabación.

Nothing New permaneció inédita durante casi una década. DPA

Taylor Swift también recordó cómo escribió Tim McGraw

La retrospectiva no se concentró únicamente en Red. Swift también regresó hasta Tim McGraw, su primer sencillo, publicado en 2006 cuando todavía era una adolescente.

La cantante considera que al revisar aquella composición puede encontrar elementos que terminarían apareciendo durante las siguientes dos décadas de su carrera.

“Si miro hacia atrás en ‘Tim McGraw’, hay pistas de todo lo que iba a ocurrir en los próximos 20 años”, explicó.

Swift también reveló que algunas imágenes de la canción no provenían directamente de sus propias experiencias.

En uno de los versos mencionó las estrellas de Georgia, aunque reconoció que cuando escribió la canción nunca había visitado ese estado.

La explicación está en la forma en que construía sus historias. Swift señaló que pensó en lo que diría el personaje de la canción y utilizó esa imagen para desarrollar la escena, aunque no se tratara de algo que ella hubiera vivido.