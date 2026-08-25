A sus 19 años, Jayden James, el hijo menor de Britney Spears, comienza a construir su propio camino lejos de la sombra de sus famosos padres. Esta vez, el joven sorprendió al convertirse en la nueva imagen de la portada de MACzine, publicación digital de MAC Cosmetics.

Se trata de su primera portada individual para una revista, un paso importante para Jayden, quien durante los últimos meses ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en eventos relacionados con la moda.

La portada fue presentada este martes 25 de agosto y muestra al joven sosteniendo el MAC Fix+ Setting Spray, uno de los productos de la marca. La publicación juega también con la curiosidad sobre su identidad al acompañar la imagen con una pregunta directa: "¿Quién demonios es Jayden James?".

Jayden James debuta como modelo

La aparición en MACzine llega después de que Jayden comenzara a probar suerte en las pasarelas.

En mayo pasado, el hijo de Britney Spears asistió al desfile Cruise 2027 de Dior en Los Ángeles, y poco después dio un paso todavía más importante: debutó sobre una pasarela junto a su hermano mayor, Sean Preston, de 20 años, durante el desfile masculino Primavera/Verano 2027 de Vetements, celebrado en París.

Aunque reconoció que los nervios estuvieron presentes, Jayden parece dispuesto a seguir explorando este camino.

En una entrevista con Vogue publicada en julio, el joven habló sobre la posibilidad de volver a desfilar y dejó claro que la experiencia le gustó.

Definitivamente estoy interesado, comentó al ser cuestionado sobre regresar a una pasarela.

También reconoció que todavía tiene cosas por mejorar. Según explicó, durante su primer desfile se sintió rígido porque estaba nervioso y consideró que podía trabajar más en su manera de caminar.La música también forma parte de sus planes

La moda no es el único terreno creativo que interesa a Jayden James. El joven también está trabajando en la música junto a su hermano Sean Preston.

Ambos han hablado sobre sus planes para escribir y grabar canciones juntos, por lo que todo apunta a que los hijos de Britney Spears buscan desarrollar sus propias carreras en distintas áreas.

Jayden contó que él y su hermano supieron con anticipación que participarían en el desfile de Vetements, aunque comenzaron a prepararse realmente cuando llegaron a París.

El momento también sirvió para que los hermanos se apoyaran entre ellos y hasta se hicieran bromas mientras intentaban descubrir cómo debían caminar frente al público.

Britney Spears apoya los nuevos proyectos de sus hijos

Aunque Britney Spears no estuvo presente en el desfile de Vetements, sí tuvo un detalle con sus hijos. La cantante les envió flores como muestra de apoyo por este nuevo paso en sus carreras.

En los últimos meses, la relación entre Britney y sus hijos habría tenido un acercamiento, después de distintos momentos complicados en la vida familiar.

Ahora, Jayden James parece decidido a escribir su propia historia. Su debut en la portada de MACzine llega después de sus primeros pasos en las pasarelas y mientras también explora la música.

hijo de Britney Spears Redes Sociales

Además, el joven estuvo presente el pasado 12 de agosto en la fiesta House of Glass de MAC Cosmetics, realizada en Los Ángeles, donde compartió espacio con distintas figuras de la industria de la moda y la música.

Con apenas 19 años, el hijo menor de Britney Spears ya comienza a llamar la atención por sus propios proyectos. Y, por lo visto, esta portada podría ser apenas el comienzo.