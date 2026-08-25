¿Qué pasó? Verónica del Castillo preocupa tras publicar VIDEO de un incendio en CDMX

Verónica del Castillo vivió momentos de tensión luego de que se registrara un incendio en la zona donde se encontraba en la Ciudad de México. La periodista y conductora compartió un video en sus redes sociales para mostrar parte de lo que estaba ocurriendo, sin imaginar que las imágenes provocarían preocupación entre sus seguidores y algunos famosos.

En la grabación se observa a varias personas saliendo del lugar mientras una gran cantidad de humo invade la zona. Verónica también aparece en medio del movimiento de quienes intentaban ponerse a salvo mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el sitio.

La hermana de Kate del Castillo explicó que se encontraba en un área de vapor cuando comenzó a percibir el humo y que incluso llegó a sentirse mareada debido a lo que estaba respirando.

Estaba en el vapor y empezó a salir muchísimo humo, habría relatado la conductora en medio de la situación.

El video rápidamente llamó la atención, sobre todo porque en las imágenes se podía notar la presencia de humo y la movilización de las personas que se encontraban en el lugar

El incendio ocurrió en la zona de San Ángel

De acuerdo con lo que compartió Verónica del Castillo, el incidente ocurrió en la zona de San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón. Esta información coincide con un reporte sobre un incendio registrado en la calle Jaime Nunó, en la colonia Guadalupe Inn.

Según los datos difundidos sobre la emergencia, el fuego se habría registrado en el área de saunas y calderas de un complejo deportivo. Como parte de las acciones para atender el incidente, fueron desalojados 27 niños y 12 adultos.

Sin embargo, es importante señalar que hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que este reporte corresponda exactamente al incendio que mostró Verónica del Castillo en sus redes sociales, aunque las ubicaciones coinciden.

De acuerdo con la información disponible, no se reportaron personas heridas por este incidente.

Famosas se preocupan por Verónica del Castillo

Las imágenes que publicó la periodista provocaron una reacción inmediata entre sus seguidores. Varias personas comenzaron a preguntarle qué había ocurrido y, sobre todo, si se encontraba bien.

Algunas celebridades también dejaron comentarios en la publicación. Maribel Guardia fue una de las primeras en mostrar su preocupación al no tener claro qué estaba pasando.

¿Amiga estás bien? No se entiende qué es lo que pasó, escribió la actriz y cantante.

Isabel Madow también reaccionó al video con un mensaje en el que expresó el susto que le provocaron las imágenes:

Verónica del Castillo

Uff, qué susto, espero que todos estén bien.

Otros nombres como Raquel Martínez también se sumaron a las muestras de preocupación por la conductora.

Verónica del Castillo confirma que está bien

Después de la incertidumbre que generó el video, Verónica del Castillo decidió actualizar a sus seguidores mediante una historia en redes sociales.

La periodista explicó que se encontraba bien, aunque todavía permanecía un poco alterada por lo ocurrido. También señaló que continuaba algo mareada y en estado de shock por el susto.

Con esta actualización, la conductora dejó claro que se encontraba fuera de peligro, aunque la experiencia la tomó por sorpresa.

El video del incendio rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, quienes estuvieron pendientes de su estado de salud y celebraron que finalmente pudiera confirmar que se encontraba bien después del incidente registrado en CDMX.