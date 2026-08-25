Dan Stevens protagonizará la nueva serie de Robocop en Amazon Prime

Amazon MGM Studios designó al actor británico Dan Stevens como el protagonista definitivo de la nueva serie de Robocop. La plataforma de streaming arrancó oficialmente la preproducción de este ambicioso proyecto televisivo. La noticia revolucionó a los fanáticos de la ciencia ficción y validó los rumores sobre la resurrección de la franquicia. El programa adaptará el universo del clásico cinematográfico casi cuarenta años después de su estreno original.

El intérprete encarnará al legendario agente Alex Murphy y a su letal contraparte mecánica en las violentas calles de Detroit. La revista especializada Deadline reveló la exclusiva sobre esta contratación estelar para la pantalla chica. Las compañías Blumhouse y Atomic Monster, propiedad del reconocido cineasta James Wan, respaldarán financieramente la producción. Peter Ocko, famoso por su trabajo en las series Lodge 49 y Moonhaven, asumió el control creativo como showrunner principal.

Dan Stevens dará vida al nuevo Robocop. REUTERS

Una visión moderna del oficial mecánico

El jefe del departamento de televisión de Amazon MGM Studios, Peter Friedlander, celebró la integración del equipo creativo. El ejecutivo aseguró que Ocko ideó una narrativa fiel a la esencia original del largometraje de Paul Verhoeven. Los guionistas construyeron una historia urgente y totalmente adaptada a las problemáticas de la sociedad actual. La trama explorará nuevamente los dilemas morales sobre el transhumanismo y el control policial.

Por su parte, James Wan detalló los elementos centrales que abordará esta adaptación exclusiva para Amazon Prime Video. El productor subrayó que la serie ofrecerá una perspectiva contemporánea sobre el avance desmedido de la tecnología y la identidad humana. Los episodios también cuestionarán los verdaderos intereses de las grandes corporaciones y su impacto en la seguridad pública. El equipo de escritores promete mantener la aguda sátira social que caracterizó a la cinta de 1987.

Robocop en la película de 1987. Foto: MGM

El ascenso de la nueva estrella de acción

La elección de Dan Stevens consolida su transición definitiva hacia los grandes éxitos del género de acción en Hollywood. El actor saltó a la fama mundial con su aclamado papel de Matthew Crawley en el drama de época Downton Abbey. Posteriormente, el intérprete demostró su brutal destreza física en el thriller independiente The Guest. Recientemente, el histrión conquistó la taquilla global con su participación en la superproducción Godzilla y Kong: El nuevo imperio.

Dan Stevens será protagonista de la serie de Robocop. Foto: Prime Video

El talento de Stevens convenció a los productores gracias a sus múltiples colaboraciones exitosas con el director Adam Wingard. Ambos creativos unieron fuerzas nuevamente para el inminente rodaje de la película de acción Onslaught. Este próximo proyecto cinematográfico conectará directamente con el violento universo narrativo que establecieron previamente en The Guest. Esta intensa racha de papeles dinámicos preparó al protagonista para portar la pesada armadura del vigilante.

Los ejecutivos de Amazon Prime Video confirmaron que la primera temporada de Robocop constará exactamente de ocho episodios. La plataforma mantiene un estricto hermetismo respecto a la fecha oficial de lanzamiento y el inicio de las grabaciones. Los representantes del estudio declinaron revelar detalles adicionales sobre el resto del elenco o los posibles villanos de la historia. El público mundial aguarda con impaciencia el primer vistazo de esta costosa adaptación televisiva.