¿Por qué nos obsesionan los médicos? Iván Sánchez analiza el éxito de 'Doc' en su estreno

La serie Doc de Netflix, estrena su segunda temporada, y el actor Iván Sánchez nos revela los secretos de su personaje y por qué considera que estos tramas médicos siguen siendo tan exitosos.

Desde hace más de 20 años la televisión, y ahora las plataformas de streaming, se han visto inundadas de historias que ocurren en un hospital y donde el personal de este oficio se vuelven los protagonistas. Emergencias, Greys Anatomy, Dr. House… hay muchas, pero todas tienen algo en común.

Doc en Netflix: Iván Sánchez estrena la segunda parte de la serie médica

No sólo son los casos de pacientes que llegan sino los protagonistas que hacen todo, en su papel, para ayudarlos, y eso es una de las cosas que Iván Sánchez más aprecia de estos proyectos.

“Hay veces que se ponen de moda ciertas tramas, abogados, médicos, policías, pero es verdad que ahora, de repente, hay varias de médicos, pero siempre ha habido alguna a lo largo de los años, y añadió:

“Creo que a la gente le entra muy bien como público el drama médico, porque creo que nos humaniza mucho como público el hecho de entender de que hay ciudadanos anónimos, que son enfermeros y medicos, que lo dan todo por salvarte la vida a ti, a tu familiar o a tu íntimo amigo, eso como público nos pone en un lugar maravilloso de volver a conectar con el ser humano”, dijo Iván Sánchez.

Doc en Netflix: Iván Sánchez estrena la segunda parte de la serie médica

“Volver a creer en el ser humano, que hay alguien desconocido lo da todo por ti cuando estás enfermo, cuando te falta la salud, que es cuando más vulnerable está uno, es invaluable. Y creo que eso tiene un poder especial. yo estoy convencido de que si los enfermeros, doctores, gente que trabajan en la sanidad, educadores, cobraran de verdad los sueldos que se merecen, el mundo estaría de otra manera”, comaprtió el actor español quien da vida en la Segunda entrega de DOC, la serie que se estrena hoy en Netflix.

En su camino por esta producción, que es una adaptación de la italiana Doc – Nelle tue mani, Iván ha encontrado la libertad de poder darle una vida propia al Dr. Marco Santamaría, su personaje, pero también poder jugar dentro de una historia que para Latinoamérica tiene otro sabor.

Doc en Netflix: Iván Sánchez estrena la segunda parte de la serie médica

“Yo digo que uno de los éxitos de Doc es que está muy bien aterrizada, muy bien adaptada a los guiones, como se trae a la realidad latinoamericana, que somos distintos, yo tengo un poco de las dos porque llevo tiempo trabajando en Latinoamérica, pero también soy mediterráneo, aunque el italiano es todavía más llamativo que el español, pero está muy bien aterrizada, no hemos querido copiar absolutamente nada. Obviamente las trazas generales están porque es una adaptación, pero yo creo que nadie del equipo, ni siquiera los directores, han querido empaparse demasiado de la original, y creo que eso es un éxito".

“A la hora de acercarme a Marco, lo hice sin prejuicios de ningún tipo, quería entender por qué actuaba de la manera en la que lo hace sin juzgarlo, porque sólo así iba a poder sacar muchas más capas del malo, y no era fácil porque es verdad que es una serie muy coral. Obviamente el eje central es Andrés Ferrara, pero es muy coral, hay muchos doctores y, además, hay tres casos por episodio, son muchísimos actores en un capítulo. Me resultó como raro, complicado de centrarlo, Pero bueno, una vez que ya con trabajo con los directores y con mis compañeros, ya tomo cuerpo y tomo forma, pues ha sido un disfrute, la verdad. Suena mal decirlo, pero nos lo hemos pasado muy bien”, agregó.

Doc en Netflix: Iván Sánchez estrena la segunda parte de la serie médica

Todo lo que debes saber sobre la segunda parte de ‘Doc’ en Netflix

Si eres fan de los dramas médicos y ya terminaste la primera temporada, aquí te presentamos los datos clave que debes conocer antes de darle play a los nuevos episodios: