Elenco de DOC: quién es quién en la serie mexicana que está triunfando en Netflix

El catálogo de Netflix sigue apostando por las producciones latinoamericanas y una de las más recientes en generar conversación es DOC, una serie mexicana hospitalaria.

La serie se estrenó en México el 4 de marzo de 2026 y en pocos días comenzó a posicionarse entre los contenidos más vistos de la plataforma. Su éxito se debe en parte a la fuerza de su historia, pero también al sólido reparto que reúne a figuras reconocidas del cine, la televisión y las series internacionales.

La trama sigue al doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna en un prestigioso hospital, cuya vida cambia radicalmente después de sufrir un ataque que le provoca una grave lesión cerebral. Al despertar, descubre que ha perdido los recuerdos de los últimos 12 años de su vida.

Desorientado y atrapado en un presente que ya no reconoce, el médico deberá reconstruir su historia personal y profesional, enfrentando relaciones rotas, secretos del pasado y la presión constante del hospital.

¿De qué trata la serie DOC?

La historia de DOC es una adaptación mexicana del exitoso drama italiano Doc – Nelle tue mani, estrenado originalmente en 2020.

La trama se inspira en la experiencia real del médico italiano Pierdante Piccioni, quien en 2013 sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en coma durante varias horas. Al despertar, creía estar viviendo en el año 2001, pues había perdido más de una década de recuerdos.

Esa vivencia fue narrada en el libro “Meno Dodici”, obra que posteriormente inspiró la serie italiana y, ahora, esta versión mexicana.

En la adaptación para México, el protagonista debe reaprender no solo procedimientos médicos, sino también quiénes son las personas que lo rodean, cómo se transformó su vida y qué decisiones tomó durante esos años que ya no recuerda.

Elenco de la serie DOC en Netflix

Juan Pablo Medina como Andrés Ferrara

El personaje central de la historia es interpretado por Juan Pablo Medina, uno de los actores mexicanos más reconocidos de su generación.

En la serie da vida al doctor Andrés Ferrara, jefe de medicina interna del hospital. Tras un intento de asesinato, el médico pierde 12 años de memoria y despierta en una realidad completamente desconocida.

El personaje debe enfrentarse a una paradoja: aunque sigue siendo un médico brillante, ya no recuerda las experiencias que moldearon su carrera ni las decisiones que marcaron su vida personal.

Gabriela de la Garza como la doctora Ximena Franco

La actriz Gabriela de la Garza interpreta a la doctora Ximena Franco, directora médica del hospital.

Su relación con el protagonista es compleja, pues en el pasado ambos estuvieron casados. Ahora, con la pérdida de memoria de Andrés, la dinámica entre ellos cambia por completo.

De la Garza es conocida por sus participaciones en producciones internacionales como Narcos, así como en la película Cantinflas y la comedia romántica Solteras.

Stephanie Cayo y su personaje en el hospital

La actriz peruana Stephanie Cayo también forma parte del reparto principal.

Reconocida por proyectos como Yucatán, Hasta que nos volvamos a encontrar y Force of Nature, su presencia aporta un perfil internacional al elenco.

En la serie interpreta a una médica del hospital que se convierte en pieza clave dentro del equipo que rodea a Ferrara.

Iván Sánchez como el doctor Marco Santamaría

Otro de los rostros destacados es el actor español Iván Sánchez, famoso por su participación en La reina del sur.

En DOC interpreta al doctor Marco Santamaría, uno de los médicos más experimentados del hospital.

Su relación con Andrés Ferrara está marcada por tensiones profesionales y conflictos del pasado que el protagonista ya no recuerda.

Otros actores del elenco de DOC

Además de los protagonistas, la serie cuenta con un amplio reparto que da vida al personal médico, pacientes y personajes cercanos al hospital:

Rubén Zamora como Raúl Castillo

Rubén Zamora como Raúl Castillo Daniel Toro como Darío Corona

Héctor Kotsifakis como Diego

Giuseppe Gamba

Vicente Peña como Francisco Guzmán

Xabiani Ponce de León como Rufino

Erick Chapa

José Ramón Barreto como José Ramos

Arath Aquino como Jacobo

Valentina Buzzurro

Macarena García

Martín Saracho

Nicolasa Ortiz Monasterio

Martín Altomaro

Montserrat Marañón

Daniela Schmidt

Natalia Plascencia

Este conjunto de actores aporta diversidad y profundidad a la narrativa, que combina historias médicas con conflictos personales y dilemas éticos.

La serie mexicana que podría convertirse en fenómeno

El éxito inicial de DOC confirma que los dramas médicos siguen siendo uno de los géneros más populares en streaming. La combinación de casos clínicos intensos, drama humano y misterios personales ha sido clave para atraer a los espectadores.

Además, la producción destaca por su enfoque emocional: más allá de los quirófanos y diagnósticos, la serie explora temas como la identidad, la memoria y las segundas oportunidades.

Con un reparto sólido, una historia inspirada en hechos reales y el respaldo de Netflix, DOC se perfila como una de las series mexicanas más comentadas del año. Y todo apunta a que el público seguirá atento a cada episodio para descubrir si Andrés Ferrara logrará reconstruir la vida que el destino le arrebató.

