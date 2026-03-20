“¡No soy él!”: Hombre confundido con Epstein responde tras hacerse viral

El internet lo volvió a hacer: una escena cotidiana terminó desatando teorías, bromas y un inesperado protagonista viral. Todo comenzó cuando un hombre fue grabado mientras conducía tranquilamente su auto descapotable por una autopista de Florida.

Sin embargo, lo que parecía un video cualquiera rápidamente se convirtió en tendencia por una razón inesperada: su impresionante parecido con Jeffrey Epstein.

Encuentran al doble de Epstein

¡Epstein está vivo!”, gritaba la persona que lo filmaba, sin imaginar que ese clip desataría una avalancha de comentarios, especulaciones y teorías en redes sociales.

El video fue grabado mientras conducía por una autopista en Florida. IG

En cuestión de horas, el video se viralizó, acumulando miles de reproducciones y colocando al misterioso conductor en el centro de la conversación digital.

Ante el revuelo, el protagonista —quien posteriormente se identificó como 'Palm Beach Pete'— decidió romper el silencio y aclarar la situación con un video en sus propias redes sociales.

Hola a todos, soy Palm Beach Pete, y mi video se hizo viral porque un tipo me filmó al azar mientras conducía por la I-95, sin que yo lo supiera”, explicó, visiblemente sorprendido por la magnitud del fenómeno.

El protagonista se identificó como “Palm Beach Pete”. IG

Palm Beach Pete aclara que no es Epstein

El hombre, un emprendedor de moda radicado en Soho y exejecutivo inmobiliario, relató que tras la viralización su teléfono “colapsó” con llamadas y mensajes. La confusión era tal que muchos usuarios insistían en que se trataba del polémico financiero, cuya muerte en 2019 sigue siendo objeto de debate público. Para despejar cualquier duda, Pete fue tajante:

No soy Jeffrey Epstein. Soy Palm Beach Pete”.

Incluso, en tono relajado, bromeó sobre la situación y recreó su look —gorra hacia atrás, gafas llamativas y camiseta oscura— para demostrar que el parecido, aunque notable, es solo una coincidencia.

Y es que, como muchos usuarios señalaron, la similitud física entre ambos es innegable. Esto fue suficiente para que resurgieran teorías conspirativas que desde hace años circulan en internet, especialmente aquellas que cuestionan la versión oficial sobre la muerte de Epstein.

Teorías conspirativas de Jeffrey Epstein

El caso de Jeffrey Epstein sigue siendo uno de los más controvertidos de las últimas décadas. El financiero fue arrestado en julio de 2019 acusado de tráfico sexual de menores, en un escándalo que involucró a figuras influyentes del mundo político, empresarial y social.

Un mes después, el 10 de agosto de 2019, fue encontrado sin vida en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. La versión oficial determinó que murió por suicidio, pero diversas irregularidades —como fallas en la vigilancia y grabaciones incompletas— alimentaron dudas y teorías alternativas.

El caso reavivó teorías sobre la muerte de Epstein en 2019. Grosby

Estas especulaciones han persistido con el tiempo, encontrando eco en redes sociales cada vez que surge un elemento que parece “encajar” en la narrativa conspirativa, como ocurrió con el video viral de Pete.

En medio de este contexto, el parecido del conductor con Epstein no tardó en convertirse en volverse viral. Algunos internautas retomaron viejas hipótesis sobre una supuesta fuga o encubrimiento, mientras otros simplemente se tomaron la situación con humor, generando memes y comentarios irónicos.

Lejos de alimentar estas versiones, 'Palm Beach Pete' optó por tomarse el fenómeno con ligereza, consciente de que, por unos días, su vida dio un giro inesperado. Lo que comenzó como un simple trayecto por carretera terminó convirtiéndolo en tendencia global.