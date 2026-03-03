Bill Clinton sonríe al revisar una imagen de los archivos de Epstein | VIDEO 

El día de hoy se viralizó un video en el que Bill Clinton aparece reaccionando a una imagen incluida en los llamados Archivos Epstein.

El clip desató una ola de comentarios en redes sociales, muchos de ellos marcados por la indignación y críticas hacia la manera en que el exmandatario respondió ante la fotografía.

La imagen en cuestión muestra a Clinton dentro de un jacuzzi acompañado por una persona cuya identidad fue censurada. A partir de esa fotografía, el expresidente fue interrogado y ofreció su versión sobre el contexto en el que fue tomada. No obstante, en el video que circula no queda del todo claro cuál es exactamente la imagen que provoca su risa.

En el intercambio, la persona que le mostraba el documento intentó retirarlo, pero Clinton lo mantuvo en sus manos, generando un breve tira y afloja antes de recuperarlo. El momento pareció desarrollarse en tono distendido, algo que también generó reacciones encontradas.

Clinton reiteró que no tenía conocimiento de la conducta criminal de Jeffrey Epstein hasta su arresto en Florida en 2008. Según ha sostenido previamente, de haber sabido sobre los delitos, habría actuado de otra manera. Aun así, la escena y su reacción volvieron a poner bajo escrutinio su relación pasada con el financista.

Jeffrey Epstein, Bill Clinton, Ghislaine Maxwell Grosby

¿Por qué se le ha relacionado con Jeffrey Epstein?

El nombre de Bill Clinton apareció en registros de vuelo del avión privado de Jeffrey Epstein, el llamado “Lolita Express”, en varios viajes realizados a inicios de los años 2000, algunos de ellos vinculados a actividades de la Clinton Foundation en África.

Clinton ha reconocido que viajó en el avión de Epstein en distintas ocasiones y que mantuvo contacto con él, aunque ha negado haber visitado la isla privada del financista en las Islas Vírgenes y ha asegurado que desconocía sus delitos.

Además de los registros de vuelo, en propiedades de Epstein se encontraron fotografías en las que ambos aparecen juntos en eventos públicos, así como una pintura que retrataba a Clinton vestido con un traje azul y zapatos rojos, hallada en una de las residencias del empresario. Estos elementos, aunque no constituyen prueba de actividad criminal por parte del expresidente, han alimentado el escrutinio público y las preguntas sobre la naturaleza de su relación con Epstein.