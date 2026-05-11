Eurovisión cumple 70 años en medio de protestas por participación de Israel

España, Islandia, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia no están presentes este año en la 70 edición del Festival de Eurovisión, en protesta por la participación de Israel y no solo eso, más de mil artistas también pidieron un boicot.

De hecho el festival no se emitirá en España, Irlanda y Eslovenia, informaron sus televisiones públicas. El grupo esloveno RTV ha anunciado que emitirá en su lugar un programa dedicado a los palestinos, la española RTVE ha programado un especial musical y la cadena pública irlandesa tiene previsto un episodio de una comedia.

Además están previstas manifestaciones en el exterior del recinto contra la guerra en Gaza, donde Israel lanzó una ofensiva militar en represalia por el ataque del grupo islamista palestino Hamás en su territorio el 7 de octubre de 2023.

"Cinco miembros de nuestra familia faltan este año, los amamos y esperamos que vuelvan. Somos muy claros: haremos cuanto podamos para encontrar la manera de que vuelvan", declaró este lunes Martin Green, director de Eurovisión, durante una rueda de prensa en Viena.

Por su parte, el ministro israelí de la Diáspora, Amichai Chikli, expresó su preocupación por un "fuerte aumento coordinado, de discursos antisemitas y antiisraelíes en torno a Eurovisión 2026".

"He ordenado ampliar la vigilancia y las alertas en tiempo real, y trabajar en coordinación con las autoridades competentes y nuestros socios en todo el mundo para proteger a los ciudadanos israelíes y a las comunidades judías", indicó Chikli en un comunicado.

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El complejo desafío de Eurovision

Acoger Eurovisión es un "desafío complejo", señaló el subjefe de la policía de Viena, Dieter Csefan. Las fuerzas de seguridad se preparan para proteger a las delegaciones y vigilar los actos festivos celebrados en toda la ciudad.

Austria, país de Europa central con 9 mil 200 millones de habitantes, ya fue sede del certamen hace 11 años, pero la situación global cambió desde entonces, añadió Csefan, citando un aumento del riesgo de ciberataques.

El funcionario señaló que Austria trabaja en estrecha colaboración con la policía federal estadunidense (FBI) para hacer frente a posibles amenazas informáticas. En 2024, la estrella estadounidense Taylor Swift canceló sus conciertos en Austria tras un complot terrorista frustrado con la ayuda de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

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En el caso de Eurovisión, las autoridades revisaron exhaustivamente los perfiles de los 15 mil empleados implicados. Las 3 mil 500 toneladas de equipos transportados al recinto, la Stadthalle, fueron sometidas a controles minuciosos.

La cifra más baja de participantes

El mayor evento musical televisado en directo del mundo reunirá a participantes de 35 países, la cifra más baja desde la ampliación del concurso en 2004, después de que varios Estados se retiraran por la guerra de Israel en Gaza.

Las semifinales del martes y el jueves ofrecerán una primera selección antes de la gran final del sábado.

Se vendieron unas 95 mil entradas a aficionados de 75 países de todo el mundo, con una "fuerte demanda" en Estados Unidos, Australia, Brasil, Japón y Sudáfrica, según el organizador, la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Con información de AFP

bgpa