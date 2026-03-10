Autoridades catean el “Rancho Zorro” de Jeffrey Epstein en Nuevo México

Autoridades estadounidenses ingresaron al rancho de Jeffrey Epstein, conocido como “Rancho Zorro”, ubicado en Nuevo México. La operación se enmarca en la investigación sobre los supuestos abusos cometidos por el financista antes de su muerte en 2019, mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

El Departamento de Justicia de Nuevo México explicó que la búsqueda forma parte de la investigación criminal anunciada el pasado 19 de febrero y que el rancho aparece citado miles de veces en los documentos recientemente divulgados sobre el caso Epstein.

Testimonios de sobrevivientes

Tras la muerte de Epstein, una mujer identificada bajo el alias Jane Doe 15 declaró que fue violada en el rancho cuando tenía 15 años. Otra sobreviviente, Annie Farmer, aseguró que Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein y actualmente encarcelada, la manoseó en el mismo lugar cuando era adolescente. Estos testimonios refuerzan la relevancia del rancho como escenario de los abusos investigados.

La congresista de Nuevo México, Melanie Stansbury, afirmó que la búsqueda “no dejará piedra sobre piedra” y destacó que las sobrevivientes han esperado demasiado tiempo para que se haga justicia. En un mensaje publicado en X, subrayó que el estado encabeza el camino en la búsqueda de verdad y rendición de cuentas.

Los archivos desclasificados

En febrero de 2026, bajo la Epstein Files Transparency Act, el Departamento de Justicia liberó millones de páginas con bitácoras de vuelo, agendas, correos electrónicos y registros judiciales. Estos documentos muestran la amplitud de las relaciones de Epstein con líderes políticos, empresarios y miembros de la realeza. Aparecer en los archivos no implica culpabilidad automática, pero sí evidencia la cercanía de figuras poderosas con el financiero.

Uno de los nombres más mencionados es el del expríncipe Andrés de Inglaterra, cuya relación con Epstein y Ghislaine Maxwell ha sido objeto de denuncias desde hace años. En los documentos aparecen registros de vuelos y reuniones que lo vinculan con la red de contactos de Epstein. Aunque Andrés ha negado las acusaciones de abuso, las revelaciones han reavivado el debate sobre la responsabilidad de la monarquía británica en proteger su imagen frente a las denuncias.

Búsquedas iniciales revelaban casi 100 correos vinculados al exduque de York que luego desaparecieron de los archivos públicos. AFP

Los documentos también incluyen referencias a expresidentes, legisladores y empresarios de alto perfil. Entre ellos figuran nombres de líderes estadounidenses y europeos que habrían coincidido en reuniones o vuelos privados con Epstein. El Congreso de Estados Unidos ha cuestionado a la fiscal general Pam Bondi por presunto encubrimiento, acusándola de ocultar información sobre implicados poderosos y de usar el caso como instrumento político.

El caso se sostiene principalmente en los testimonios de mujeres que denunciaron haber sido explotadas sexualmente por Epstein y su círculo. Estas denuncias fueron clave en el juicio contra Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por tráfico sexual de menores. Los archivos liberados en 2026 incluyen declaraciones judiciales que refuerzan las acusaciones y muestran cómo Epstein utilizaba su red de contactos para encubrir abusos.

Qué pasó con Epstein

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por tráfico sexual de menores y murió un mes después en su celda en Nueva York, en circunstancias que las autoridades calificaron como suicidio. Sin embargo, las dudas sobre su muerte persisten y los documentos liberados en 2026 han reavivado teorías de encubrimiento, al mostrar errores y omisiones del sistema penitenciario y del Departamento de Justicia.