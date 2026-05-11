Organizadores del Festival de Cannes rechazan aplicar cuota de género con las directoras

El delegado general del Festival de Cannes aseguró que no aplicará una cuota de género entre las películas de la competición oficial y rechazó las críticas sobre el feminism washing del cartel oficial que representa a Thelma y Louise.

"En ningún momento elegimos a Geena Davis o Susan Sarandon o la película de Ridley Scott como cartel para, supuestamente y sin mucho esfuerzo, darnos una imagen feminista", declaró Thierry Frémaux, respondiendo a las críticas de 50/50 sobre la elección del visual que, según este colectivo feminista, no es representativo del lugar de las mujeres en Cannes.

El colectivo 50/50, que trabaja por la igualdad y la inclusión en la industria del cine y del audiovisual, firmó en 2018 una especie de carta estatutaria con el Festival de Cannes.

"En ningún momento esta carta menciona la paridad en la selección. En ningún caso debe haber una política de cuotas", insistió el responsable, añadiendo que la paridad está en "los jurados y los órganos".

"Si dudamos entre dos películas [...] y las dudas son entre la película de un director y la película de una directora, elegiremos el filme de la directora", agregó en la rueda de prensa, en la víspera de la ceremonia de apertura del festival.

El porcentaje de mujeres cineastas (sobre el número total de directores y directoras) en 2026 para los largometrajes de la selección oficial, incluidas secciones paralelas como Una Cierta Mirada, es del 34% (frente al 26% en 2025). Esta proporción llega al 38% con los cortometrajes, según el festival.

"Hoy vemos cada vez más directoras en el cine joven, así que van llegando poco a poco a la competición", insistió Frémaux.

"Las cifras dicen que se progresa, que es lento, que no es suficiente", admitió.

Actualmente el Festival de Cannes cuenta con cinco directoras entre las 22 películas en competición oficial.

bgpa