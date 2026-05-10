¡A 3 caídas sin límite de tiempo! Jin de BTS luce chamarra de Místico en concierto

¡A 3 caídas sin límite de tiempo! Jin de BTS luce chamarra de Místico en la segunda fecha de concierto del grupo de K-pop en México.

Tras un regreso triunfal que ha paralizado la capital del país, los chicos de Bangtan no solo están rompiendo récords de asistencia en el Estadio GNP Seguros, sino que están abrazando la cultura mexicana de una forma que nadie vio venir.

El K-pop y la Lucha Libre se fusionaron la noche del viernes 8 de mayo, cuando BTS asistió a la Arena México a presenciar este arte mexicano; pero además de la interacción, salieron con un regalo incluido que el vocalista del grupo lució frente a los más de 50 mil asistentes al show que dio la banda coreana.

Jin de BTS luce chamarra de Místico en concierto X @myyouwithjk

De la Arena México al Estadio GNP

Jin, el carismático "World Wide Handsome", se convirtió en el protagonista absoluto de la noche al aparecer sobre el escenario portando una prenda que ya es histórica: la chamarra oficial de Místico, que hacía referencia al grupo BTS.

El luchador les rindió un homenaje desde el ring durante la visita de Jin, Jimin, Suga y Jungkook al pancracio, saludándolos personalmente y entregándoles la chamarra que portaba, donde venían los nombres de los intérprete de “Arirang” y el logo de la banda.

En medio del setlist de la segunda fecha del BTS World Tour Arirang, Jin decidió que era el momento perfecto para utilizar la chamarra que Místico le había entregado personalmente. El estadio estalló en un grito ensordecedor en cuanto se hizo el acercamiento al cantante; pues se fusionó la estética de estrella del K-pop con la mística de un luchador mexicano.

La chamarra, con sus acabados brillantes y el diseño icónico del luchador, encajó con la presentación y el resto del show.

BTS en concierto en México X @bts_bighit

La lucha libre en el concierto BTS

Además de portar la chamarra de Místico, Jin compartió momentos divertidos de “lucha libre” durante el concierto de BTS en México. Desde el soundcheck, el cantante de “The astronaut” hizo amago de movimientos que vemos en el cuadrilátero, acompañado de Jungkook.

Además, casi al finalizar el concierto, repitió la experiencia, esta vez con Jimin; ambos estuvieron encantados con la respuesta del público mexicano, quienes no dejaban de vitorearlos.

BTS en la Arena México X @myyouwithjk

El tributo no se detuvo con Jin, pues durante la interpretación de "Hooligan", el cuerpo de bailarines de BTS sorprendió al aparecer utilizando máscaras de lucha libre en vez de los tradicionales paliacates oscuros que usaron en otras paradas de la gira.

Suga también compartió que es un gran fanático de la lucha libre mexicana e incluso formaba parte de una comunidad de fans en línea del Rey Misterio y Eddie Guerrero. De igual manera, expresó sentirse honrado debido a que los medios mexicanos compartieron la visita de BTS a la Arena México.

En Corea del Sur, la lucha libre mexicana (o Pro-Wrestling) es vista como una forma de arte exótica y vibrante, por lo que ver a los idols participando activamente de esta cultura ha generado una ola de comentarios positivos sobre el intercambio cultural entre ambas naciones.