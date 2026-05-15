El cine es una herramienta política para discutir lo importante: Diego Luna

CANNES.- Un día después de estrenar Ceniza en la boca, su nueva película como director en el Festival de Cannes, Diego Luna recibió a Excélsior en una de las múltiples terrazas del Palacio del Festival de Cannes para charlar sobre sobre las razones que lo impulsaron a llevar a la pantalla esta adaptación de la novela de Brenda Navarro.

La cinta, que hace un par de días fue adquirida por Netflix para entrar en su catálogo en España, México y Latinoamérica, es una historia sobre migración, pertenencia y sueños rotos por una realidad implacable que siempre termina por condicionar nuestra existencia.

Rodada en locaciones de España y México, la película llegará a la plataforma de streaming en un momento de tensión y polarización entre ambos países, convirtiéndose, como dice el propio realizador, "en un vehículo para hablar de lo importante".

Yo creo que el cine es político. Y el hecho de que estemos aquí, en este festival, es por sí mismo un acto político. El cine es una gran herramienta para discutir lo importante. Es un vehículo, más no el destino. Yo agradezco que existan estos espacios y que los usemos con responsabilidad, con convicción", expresó Luna, en cuya agenda figuran proyectos como la película México 86, de Gabriel Ripstein, el live action de Enredados y la cinta animada I, Chihuahua.

¿Ya asimilaste las emociones del estreno de tu película en Cannes?

"Me va a llevar un rato terminar de acomodar, pero hoy (jueves) sí me desperté sintiéndome muy afortunado por lo que pasó ayer (miércoles."

¿Qué fue lo que más te emocionó, además de estrenar la cinta rodeado de familia, amigos y colaboradores?

"Anoche, en la celebración, hablaba de lo que significa compartir tu película por primera vez. Esta fue la primera proyección con un público que no trabajó en la película y que no tiene relación con la historia, y fue un público muy especial."

¿Cómo percibiste su reacción?

"Fue muy lindo ver que la película generaba distintas reacciones: desde risa nerviosa hasta momentos de mucha incomodidad y de silencios pesados. Me gustó muchísimo experimentar eso y me siento muy afortunado porque además , luego los festivales son muy solitarios, pero ayer había 30 personas del equipo, tanto de México como de España."

¿Qué significó Ceniza en la boca para ti?

Fue un viaje de mucha independencia, de mucha libertad creativa, donde creo que todo el equipo terminó sintiendo que la película era suya y que además defendía una forma de hacer cine que hoy tenemos pocas oportunidades de vivir."

Diego Luna AFP

¿Qué te conmovió para llevarla a la pantalla?

"La novela me pegó profundamente por muchas razones, me removió mucho. Yo siento que es imposible hacer la película de un libro, es algo que para mí no existe porque la experiencia de la lectura es otra cosa. Es imposible pedirle al cine que haga eso. Pero lo que sí puede hacer, es que haga la película sobre la lectura de un libro, sobre lo que tú encuentras ahí, sobre lo primero que te resuena."

¿Y qué resonó en ti?

"Me quedó dando vueltas mucho la idea del reclamo de abandono que esta hija tiene con su madre. Además es una película que me permitió hablar de la migración desde una perspectiva que en México, pocas veces discutimos, que es la migración a Europa que, aunque es poco habitual, ha crecido muchísimo a partir desde el primer mandato de Donald Trump."

¿Crees que el cine tiene una posición política?

"Sin duda. Yo creo que el cine es político. Y el hecho de que estemos aquí, en este festival es un acto político. El cine es una gran herramienta para discutir lo importante. Es un vehículo, no es el destino. Y yo agradezco que existan estos espacios y que los usemos con responsabilidad, con convicción, que no perdamos el tiempo. Me encanta ir a los festivales porque al regresar y ver mi entorno-contexto desde otro lugar. Tu mirada cambia tantito, eso provoca la experiencia del cine, al menos el que es confrontativo, busca eso en el público."

Ceniza en la boca