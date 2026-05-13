Diego Luna recibe ovación en Cannes por 'Ceniza en la boca'

Diego Luna volvió al Festival de Cannes como director y recibió una ovación de cinco minutos por Ceniza en la boca, su nueva película basada en la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro.

La cinta tuvo su estreno mundial dentro de la sección Proyecciones Especiales del certamen francés y marca el regreso del cineasta mexicano al festival después de haber presentado Abel en 2010.

La película, titulada internacionalmente Ashes, sigue a Lucila, una joven mexicana que viaja con su hermano menor a España para reencontrarse con su madre, quien emigró años atrás en busca de una mejor vida. Lo que encuentran al llegar no corresponde con la idea de futuro que habían imaginado: Madrid aparece como un espacio hostil, atravesado por precariedad, racismo, soledad y una vida familiar marcada por la distancia.

Durante la premiere en Cannes estuvieron presentes figuras como Gael García Bernal, Alfonso Cuarón y Marina de Tavira, quienes acompañaron a Luna en una función que se convirtió en uno de los momentos más comentados para la presencia mexicana y latina dentro del festival de este año.

Diego Luna y Adriana Paz REUTERS

¿De qué trata Ceniza en la boca?

Ceniza en la boca parte de una historia familiar rota por la migración. Lucila deja México junto a su hermano menor para reunirse con su madre en Madrid, después de años de separación. La promesa del reencuentro, sin embargo, se enfrenta a una realidad más dura: la madre que los espera no puede ofrecerles el hogar idealizado que ellos imaginaban.

La sinopsis oficial de Cannes señala que, al llegar a España, Lucila descubre una realidad “amarga” y “asfixiante”, mucho más difícil de lo que esperaba. Aun así, la joven intenta sacar adelante esa nueva vida, aunque el peso emocional de la migración y de las ausencias familiares empieza a marcar el camino de los personajes.

La historia se desarrolla entre México, Madrid y Barcelona, y aborda temas como el desarraigo, el duelo migrante, el racismo, la precariedad laboral y las heridas que deja una maternidad atravesada por la distancia.

Diego Luna attends the 83rd annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton Grosby Group

Diego Luna habla de la paternidad y las ausencias

En Cannes, Diego Luna explicó que la película también tiene una lectura personal. El actor y director señaló que Ceniza en la boca lo hizo pensar en la paternidad, en lo que se hace por los hijos y también en aquello que se deja de hacer.

“Es un recordatorio del padre que no quiero ser”, expresó Luna al hablar del proyecto, según reportó El Universal. El cineasta dedicó la película a sus hijos y explicó que la historia lo llevó a reflexionar sobre las ausencias familiares, una de las líneas emocionales más fuertes de la cinta.

La frase permite leer la película no solo como un relato migratorio, sino como una historia sobre responsabilidades afectivas. En el centro no está únicamente el viaje de México a España, sino la pregunta por lo que ocurre cuando una familia intenta reconstruirse después de años de distancia.

El actor reconoció el éxito comercial y editorial de la obra. (Foto: Mezcal Entertainment)

Una adaptación de Brenda Navarro

La película adapta la novela de Brenda Navarro, una de las escritoras mexicanas contemporáneas más reconocidas por su mirada sobre maternidad, violencia, migración y vínculos familiares. En Ceniza en la boca, Navarro aborda las marcas que deja la migración en quienes se van, pero también en quienes se quedan o crecen con una ausencia como parte de su historia.

Luna no dirige una historia de migración contada desde la épica del triunfo. La película se acerca más al desgaste emocional, a la dificultad de pertenecer y a las tensiones entre madres e hijos cuando la vida se construye desde la separación.

De acuerdo con la ficha oficial de Cannes, la cinta fue realizada como una producción mexicana, con 102 minutos de duración, y forma parte del programa de Special Screenings del festival.

El regreso de Diego Luna a Cannes como director

Ceniza en la boca representa el regreso de Diego Luna al Festival de Cannes como director. Su primer largometraje de ficción, Abel, fue presentado en Cannes en 2010, dentro de una etapa en la que el actor mexicano comenzó a consolidar una carrera detrás de cámaras además de su trabajo como intérprete.

Desde entonces, Luna ha dirigido cine, televisión y documentales, además de mantenerse activo como actor en producciones internacionales. Con esta película, vuelve a Cannes con una historia más íntima, ligada a México, España y a los efectos de la migración en la vida cotidiana.

La presencia de Adriana Paz también suma peso al proyecto. La actriz mexicana llegó a esta edición de Cannes después de haber sido reconocida previamente en el festival por Emilia Pérez, película de Jacques Audiard.

¿Cuándo se estrena Ceniza en la boca?

Por ahora, Ceniza en la boca no tiene una fecha de estreno comercial anunciada para salas o streaming. Lo que sí se confirmó es que Netflix adquirió los derechos de distribución para España y Latinoamérica, por lo que la película llegará posteriormente a la plataforma en esos territorios.

La ovación en Cannes coloca a la cinta en una posición favorable dentro de la conversación cinematográfica internacional. Aunque no compite por la Palma de Oro, su presencia en Proyecciones Especiales le da visibilidad dentro de uno de los festivales más importantes del mundo.

El estreno mundial de Ceniza en la boca confirma una nueva etapa para Diego Luna como director: una película sobre migración y familia, pero también sobre los silencios, las ausencias y las decisiones que marcan a una generación que crece entre dos países.