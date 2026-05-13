Condenan a prisión a intermediario que vendió drogas a Matthew Perry

Un hombre que ayudó a suministrar ketamina al actor de Friends, Matthew Perry, antes de que este falleciera por sobredosis en 2023 fue condenado el miércoles a dos años de prisión.

Erik Fleming se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina y de distribución de ketamina con resultado de muerte. La fiscalía dijo que Fleming, un antiguo consejero titulado en adicciones, compró viales de ketamina a un traficante y se los vendió al asistente personal de Perry que vivía con él, Kenneth Iwamasa, quien inyectó a Perry una dosis letal.

La jueza Sherilyn Garnett también condenó a Fleming a tres años de libertad condicional supervisada tras cumplir su pena de prisión, informó un portavoz del Departamento de Justicia.

Los forenses concluyeron que Perry murió por los efectos agudos de la ketamina, que, combinados con otros factores, provocaron que el actor perdiera el conocimiento y se ahogara en su jacuzzi en octubre de 2023. Tenía 54 años.

Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluyendo períodos que coincidieron con el apogeo de su fama interpretando al sarcástico pero encantador Chandler Bing en la exitosa comedia televisiva de la NBC de los años 90 Friends.

Una nueva persona fue condenada por la muerte de Matthew Perry Especial

La ketamina, un anestésico de acción corta con propiedades alucinógenas, se receta para tratar la depresión y la ansiedad, pero también ha ganado popularidad como droga recreativa ilegal entre los consumidores ocasionales.

Fleming fue la cuarta de las cinco personas condenadas en relación con la muerte de Perry.

Kenneth Iwamasa, el último en recibir condena

Kenneth Iwamasa, el asistente personal de Matthew Perry es el último en recibir una condena. Él se declaró culpable de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte y admitió haber inyectado ketamina a Perry sin capacitación médica. Su sentencia está prevista para el 27 de mayo de 2026.

Los condenados fueron Salvador Plasencia, el médico que suministró ketamina (30 meses de prisión); Mark Chávez, médico que obtuvo ketamina para Plasencia (8 meses de arresto domiciliario); Jasveen Sangha, proveedora conocida como ketamina Queen (15 años de prisión) y Erik Fleming, intermediario que entregó la ketamina (dos años de prisión).