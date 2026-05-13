Boletos para Arre Fest 2026: estos son los precios por fase

La cuenta regresiva para el Arre Fest 2026 ya comenzó y miles de fanáticos de la música regional mexicana se preparan para uno de los eventos más esperados del año. La cuarta edición del festival se llevará a cabo los próximos 5 y 6 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, recinto que volverá a recibir a grandes exponentes del género en dos días llenos de música y fiesta.

Además del esperado cartel, la organización del evento ya dio a conocer los precios oficiales de los boletos por fases, así como las fechas de preventa y venta general para quienes buscan asegurar su lugar desde ahora.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Arre Fest 2026?

Los boletos para el Arre Fest 2026 estarán disponibles en diferentes fases, con precios que aumentarán conforme avance la venta. Todos los abonos incluyen acceso a los dos días del festival y ya cuentan con cargos incluidos.

En la sección General, la Fase Compas tendrá un costo de 2 mil 207 pesos, mientras que la Fase 1 subirá a 2 mil 455 pesos. Para la Fase 2, el precio será de 2 mil 765 pesos y finalmente la Fase 3 alcanzará los 3 mil 75 pesos.

Para quienes buscan mayor comodidad, la zona Comfort iniciará en 3 mil 199 pesos en Fase Compas. Después aumentará a 3 mil 633 pesos en Fase 1, 4 mil 67 pesos en Fase 2 y 4 mil 501 pesos en Fase 3.

Por su parte, la experiencia Banamex VIP arrancará en 4 mil 414 pesos en Fase Compas. Posteriormente costará 4 mil 910 pesos en Fase 1, 5 mil 350 pesos en Fase 2 y llegará hasta los 6 mil 150 pesos en Fase 3.Fechas de preventa y venta general

La venta de boletos comenzó este 13 de mayo a las 14:00 horas con la llamada Gran Venta HSBC, exclusiva para clientes Premier del banco.

Precios boletos Arre Fest

El 14 de mayo la preventa se extenderá a todas las tarjetas de crédito y débito HSBC, mientras que la venta general arrancará el 15 de mayo a las 14:00 horas para cualquier tarjeta bancaria.

Los boletos podrán adquirirse a través de Ticketmaster y habrá posibilidad de pagar en 3 y 5 meses sin intereses con tarjetas de crédito HSBC.

Un cartel lleno de famosos del regional mexicano

El Arre Fest 2026 reunirá a importantes figuras del regional mexicano y los corridos tumbados. Entre los artistas confirmados destacan Alejandro Fernández, Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Eslabón Armado, Gabito Ballesteros, El Mimoso, Los Dos Carnales y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

También formarán parte del lineup agrupaciones y cantantes como Grupo Cañaveral, La Sonora Dinamita, Herencia de Patrones, Calle 24, Regulo Caro y Clave Especial.

Festival arre

Además, el festival apostará nuevamente por nuevos talentos y propuestas emergentes con artistas como Mar Solís, Yng Naz, Delilah, Santiago Martell, Joaquín Coronel y La Coreañera.

El Arre Fest se consolida en México

Desde su primera edición, el Arre Fest se ha convertido en uno de los festivales más importantes dedicados exclusivamente a la música regional mexicana. Cada año reúne a miles de asistentes de distintas partes del país que buscan disfrutar de corridos, banda, norteño, cumbia y otros géneros populares.

Alejandro Fernández y Grupo Fronteraen el Arre Fest IG

Con un cartel cada vez más ambicioso y una creciente convocatoria, la edición 2026 promete convertirse en una de las más grandes hasta ahora.

AAAT*