Kanye West estuvo a punto de morir: así grabó su primera canción con la mandíbula fracturada

Mucho antes de convertirse en una de las figuras más polémicas de la industria musical, Kanye West —hoy conocido oficialmente como Ye— vivió un episodio que cambió para siempre el rumbo de su vida.

¿Cuál fue el accidente de Kanye West?

Un brutal accidente automovilístico ocurrido en 2002 no solo estuvo cerca de costarle la vida, sino que también terminó convirtiéndose en el origen de una de las canciones más emblemáticas de su carrera.

El rapero sufrió una fractura de mandíbula en tres partes y fue sometido a una cirugía de emergencia. Grosby

La madrugada del 23 de octubre de 2002, Kanye regresaba de una intensa jornada de trabajo en un estudio de grabación de Los Ángeles. Agotado por las largas horas en el estudio, el productor y rapero se quedó dormido al volante y sufrió una colisión frontal que le provocó severas lesiones.

El impacto fue tan fuerte que su mandíbula se fracturó en tres partes y tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia.

Los médicos lograron reconstruir la zona afectada, pero como parte del tratamiento tuvieron que inmovilizarle la mandíbula con alambres durante varias semanas. Para cualquiera, aquello habría significado una pausa obligatoria en sus proyectos profesionales. Sin embargo, Kanye tenía otros planes.

¿Cuál fue la canción con la que Kanye West cantó con alambres?

Apenas unos días después del accidente, y todavía en plena recuperación, decidió continuar trabajando en la música que soñaba convertir en su carta de presentación como artista solista.

Contra todo pronóstico, entró a un estudio improvisado y grabó una canción que terminaría marcando un antes y un después en su carrera: Through the Wire.

Durante su recuperación, grabó “Through the Wire” con la boca inmovilizada por alambres. Cortesía

El título no fue casualidad. La expresión hace referencia precisamente a los alambres que mantenían cerrada su mandíbula. La grabación se convirtió en una muestra de determinación y resiliencia, ya que Kanye interpretó gran parte de la canción con la boca prácticamente inmovilizada.

La peculiar forma de cantar llamó la atención del público y de la industria musical. Más allá de la técnica vocal, la historia detrás del tema conectó con miles de personas que vieron en él a un artista dispuesto a superar cualquier obstáculo para perseguir sus sueños.

Con el paso del tiempo, Through the Wire se transformó en uno de los sencillos más importantes de The College Dropout, el álbum debut que lo catapultó a la fama mundial y que hoy es considerado una pieza fundamental en la historia del hip-hop contemporáneo.

El accidente inspiró parte del contenido de su álbum debut The College Dropout. Grosby Group

¿Qué le diagnosticaron a Kanye West?

Sin embargo, las consecuencias del accidente no terminaron con la recuperación física. Más de dos décadas después, Ye ha asegurado que aquel choque pudo haber provocado daños neurológicos que afectaron significativamente su salud mental.

Ye aseguró recientemente que el choque también le dejó secuelas neurológicas permanentes. Reuters

Este año, el artista publicó una extensa carta en la que reflexiona sobre algunos de los episodios más controvertidos de su vida. En el texto, explicó que durante años no se realizaron estudios neurológicos profundos tras el accidente y que una lesión en el lóbulo frontal derecho habría pasado desapercibida.

Según su versión, esa condición pudo influir en el desarrollo del trastorno bipolar que le fue diagnosticado posteriormente. El rapero describió cómo los episodios maníacos afectaron su percepción de la realidad y reconoció que muchas de sus acciones y declaraciones públicas causaron daño a personas cercanas y a diferentes comunidades.

Perdí el contacto con la realidad”, admitió el artista al recordar algunos de los momentos más difíciles de su vida.

El artista relacionó la lesión cerebral con su posterior diagnóstico de trastorno bipolar. Archivo

También expresó arrepentimiento por diversas polémicas que marcaron los últimos años de su carrera y aseguró que actualmente sigue tratamientos médicos, terapia y hábitos más saludables.

Aunque sus declaraciones han generado opiniones divididas, para muchos seguidores la historia vuelve a poner sobre la mesa el increíble episodio que cambió su destino. Lo que comenzó como un accidente devastador terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera que redefinió la música popular de las últimas décadas.