Kanye West abre Pop Up Store en CDMX: fechas y precios para comprar ropa de Yeezy

Kanye West aterrizó en la Ciudad de México y no solo lo hizo con su música. Su presencia de hace unos días vino acompañada de una propuesta que rápidamente se volvió el centro de atención para los fans del streetwear: una tienda pop-up de su marca Yeezy.

La llegada de esta tienda temporal cambió el ritmo habitual de la colonia Juárez, que durante unos días se transformará en punto de encuentro de seguidores del artista, diseñadores, creadores y amantes del estilo urbano que buscaban acercarse a las prendas y accesorios creados por el músico estadounidense.

Grosby Group

¿Dónde y hasta cuándo estará la Pop Up Store de Kanye West en CDMX?

Desde el 7 de febrero, la tienda de Kany West en la que encontrarás productor de su marca Yeezy abrió sus puertas en Copenhague #27, un local ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, justo en el corazón de la Ciudad de México. Esta tienda funcionará por tiempo limitado, ya que su cierre está programado para el 21 de febrero, y el horario para visitarla es de 11:00 a 19:00 horas todos los días.

La apertura coincidió con los conciertos que Kanye West ofreció en la Plaza de Toros México a finales de enero, y esto sin duda ayudó a incrementar la expectativa entre sus fans.

Captura de pantalla

Muchos asistentes a sus presentaciones decidieron extender la experiencia acercándose también a su faceta como diseñador, sumándose a quienes esperaban conocer y adquirir piezas de la marca Yeezy sin tener que comprarlas desde el extranjero.

Catálogo y precios: ¿qué se puede encontrar?

Quienes visitan la tienda tienen la posibilidad de acceder directamente a una variedad de productos originales de Yeezy, sin intermediarios ni costos de envío internacional. La colección disponible mantiene la línea estética de la marca, con diseños minimalistas, colores neutros y cortes relajados.

Captura de pantalla

Lista de precios oficiales:

Camisetas: 860 pesos

Sudaderas: entre 1 480 y 1 680 pesos

Pantalones: entre 1 640 y 1 680 pesos

Chamarras y parkas: desde 1 640 hasta 3 420 pesos

Sandalias: 1 200 pesos

Calcetas y gorros: 860 pesos

Lentes y bolsos: entre 860 y 2 640 pesos

El catálogo abarca tallas para jóvenes y adultos, y muchos han destacado como ventaja la compra inmediata sin demoras, ni gastos extra, algo difícil de conseguir con productos de marcas internacionales como esta.

Captura de pantalla

Reacciones en redes sociales de la Pop Up Store de Kanye West

Desde su primer día de funcionamiento, la tienda ha generado conversación en plataformas digitales. Usuarios han compartido sus compras, opiniones sobre los precios y fotos del interior del lugar.

Además de los compradores oficiales, en los alrededores han aparecido vendedores ambulantes que ofrecen productos similares o inspirados en la estética de Yeezy, lo que demuestra que el fenómeno ha trascendido el interior de la tienda para convertirse en un tema de conversación dentro de la escena cultural de la CDMX.

PJG