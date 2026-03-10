Sasha Sokol responde a críticas contra sus padres por abuso de Luis de Llano; "no sabían"

Sasha Sokol volvió a pronunciarse públicamente sobre el caso legal que mantiene con el productor Luis de Llano, y reiteró que la resolución judicial en su contra debe cumplirse. La cantante recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó la responsabilidad del productor por el abuso cometido cuando ella era menor de edad, por lo que insistió en que se deben acatar las medidas ordenadas por la justicia.

A casi 40 años de los hechos, la artista señaló que la falta de cumplimiento por parte del productor mantiene abierto el daño emocional que provocó el caso. La resolución fue ratificada por la Corte en junio de 2025, pero hasta ahora el productor no ha realizado las acciones que le fueron ordenadas, entre ellas ofrecer una disculpa pública y reparar el daño causado.

La cantante aclara si sus padres sabían del abuso

En medio de la conversación pública que se ha mantenido en redes sociales desde que el caso se hizo visible, la intérprete decidió responder directamente a una duda que con frecuencia aparece entre los usuarios. Algunas personas han cuestionado si sus padres sabían de la relación con Luis de Llano cuando ella era menor de edad.

Uno de esos comentarios señalaba lo siguiente:

“Una duda genuina: los padres de @SashaSokol a poco no sabían? Lo permitieron seguramente porque a la hija y a ellos les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo a De Llano pero los otros de algún modo se hicieron de la vista gorda”.

Ante ese planteamiento, la cantante explicó que sus padres no estaban enterados de lo que ocurría en ese momento y que tomaron medidas cuando descubrieron la situación.

“Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis.”

La cantante aún no recibe la disculpa pública del productor Instagram

Sasha Sokol explica por qué su familia actuó de esa manera

La exintegrante de Timbiriche también respondió a quienes sugieren que la relación pudo haber beneficiado su carrera artística. De acuerdo con su explicación, esa idea no tiene sustento, ya que su familia tomó decisiones que incluso afectaron su desarrollo profesional con tal de alejarla de la situación.

La cantante recordó que cuando comenzó la relación ilícita ella ya era una figura conocida en la música juvenil en México. Por ello, aseguró que no existía ningún motivo para permitir algo que terminaría perjudicándola.

“Si la relación les “convenía” ¿para qué me sacaron de Timbiriche? ¿Por qué me alejaron de México? Yo vivía en una familia con una posición social privilegiada. Para cuando la relación ilícita comenzó llevaba dos años siendo ya muy famosa. Tanto, que muchas niñas jugaban a ser yo. El resto de los Timbiriches siguieron carreras en solitario sin necesidad de ser abusados sexualmente siendo menores de edad. A raíz de la relación quedé marcada de muchas maneras y todas negativas ¿En dónde exactamente crees que me convino a mí?”.

La sentencia de la Suprema Corte contra Luis de Llano

El caso tomó un giro importante en 2022 cuando Sasha Sokol decidió hacer público el abuso que sufrió siendo menor de edad. Su testimonio provocó un debate en México sobre la violencia sexual y el abuso de poder dentro de la industria del entretenimiento.

Sasha Sokol

Posteriormente el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que el abuso sexual contra menores no prescribe. Esto permitió que el proceso continuara y derivara en una sentencia contra Luis de Llano, quien fue obligado a ofrecer una disculpa pública y a pagar una reparación del daño.

Aunque la resolución judicial fue emitida hace dos años y confirmada nuevamente en 2025, la cantante asegura que el productor todavía no ha cumplido con lo que ordenó la justicia. Según explicó, Luis de Llano ha argumentado que una disculpa pública podría generar una nueva afectación para ella.

Frente a ese argumento, la artista respondió que el verdadero problema es la negativa a cumplir con la sentencia. Desde su perspectiva, evitar asumir la responsabilidad es lo que mantiene vivo el daño emocional.

“Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”.

La cantante también expresó su preocupación por los mensajes que circulan en redes sociales y que intentan responsabilizarla a ella o a su familia por lo ocurrido. Señaló que este tipo de comentarios terminan desviando la atención del verdadero responsable.

Para Sasha Sokol, insistir en cuestionar a la víctima o a su entorno forma parte de un problema más amplio que suele presentarse en los casos de violencia sexual. Según explicó, trasladar la culpa hacia la persona afectada contribuye a mantener la desinformación y a justificar indirectamente al agresor.

De acuerdo con la sentencia, Luis de Llano debe reconocer públicamente los hechos y asumir la responsabilidad correspondiente. Sin embargo, esas acciones siguen pendientes a pesar de que existe un fallo definitivo de la justicia mexicana.

