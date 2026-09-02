Confirma García Harfuch detención de dos posibles responsables de multihomicidio en Atizapán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detenidos dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada y una menor de edad, ocurrido ayer en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

A través de sus redes sociales, el funcionario destacó que la detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), que permitió ubicar a los sospechosos en menos de 12 horas.

De acuerdo con las investigaciones, uno de los detenidos era socio de una de las víctimas y presuntamente utilizó esa relación de confianza para ingresar al domicilio donde ocurrieron los hechos.

Harfuch subrayó que la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno permitió actuar de manera inmediata para esclarecer el caso y lograr la captura de los dos sujetos, quienes serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

El secretario de Seguridad enfatizó que, ante la gravedad del crimen, las instituciones de seguridad y procuración de justicia actuaron de manera coordinada para localizar a los probables responsables.

Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, señaló el funcionario.

Las autoridades mexiquenses continuarán con las investigaciones para determinar con precisión la participación de ambos detenidos y esclarecer el móvil del múltiple homicidio registrado en Atizapán de Zaragoza.