¿Quieres conocer a Tom Cruise? Así podrás verlo en CDMX durante el estreno de 'Digger'

Si alguna vez has querido ver a Tom Cruise de cerca, septiembre podría darte una oportunidad. El actor estadounidense llegará a la Ciudad de México junto con Alejandro González Iñárritu para presentar ‘Digger’, la nueva película que reúne por primera vez a estas dos figuras del cine.

Warner Bros. Pictures confirmó que ambos estarán en México los próximos 25 y 26 de septiembre de 2026, como parte de la promoción internacional de la cinta. Uno de los momentos que más emoción ha generado entre los seguidores será la llamada orange carpet, donde Cruise e Iñárritu tendrán un encuentro con medios y fans.

Pero, ¿dónde podrás verlos y qué necesitas para asistir? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

¿Cuándo y dónde estará Tom Cruise en CDMX?

La fecha que los fans deben tener marcada es el 25 de septiembre. Ese día se realizará el Fan Event de ‘Digger’ en Parque Toreo, ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5, en Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez.

Ahí se llevará a cabo la orange carpet, una alfombra especial para la presentación de la película en México. La intención es que Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu convivan con la prensa y con seguidores que se den cita en el lugar.

La visita continuará el 26 de septiembre, aunque hasta ahora no se han detallado públicamente todas las actividades que tendrán ambos durante su estancia en México.

Tom Cruise Reuters

Y aquí viene lo importante para quienes ya están pensando en hacer fila; todavía no se han informado de manera oficial los mecanismos de acceso, registro previo o dinámica para entrar al evento. Por eso, si quieres intentar ver a Tom Cruise, lo mejor es estar pendiente de los canales oficiales de Warner Bros. Pictures y de las actualizaciones sobre ‘Digger’.

¿De qué trata ‘Digger’, la película de Tom Cruise e Iñárritu?

La película presenta a Tom Cruise en un papel bastante diferente al que suele interpretar.

El actor da vida a Digger Rockwell, uno de los hombres más poderosos del mundo, quien termina provocando un desastre de enormes dimensiones. Cuando la situación se sale de control, emprende una carrera contra el tiempo para convencer a todos de que él puede convertirse en el salvador de la humanidad.

El problema es bastante claro: él mismo provocó la catástrofe que ahora intenta detener.

La historia combina comedia negra, sátira y caos para hablar del poder, el ego y las consecuencias de tomar decisiones sin pensar demasiado en lo que puede pasar después. El primer avance ya dejó ver a un Cruise muy distinto, incluso con una transformación física para el personaje.

Además, ‘Digger’ representa la primera colaboración entre Cruise e Iñárritu y el regreso del director mexicano a una película hablada en inglés después de ‘El renacido’.

¿Cuándo se estrena ‘Digger’ en México?

Después de la visita de sus protagonistas a la CDMX, ‘Digger’ llegará a los cines mexicanos el 1 de octubre de 2026. La fecha también ha sido reportada por cadenas y medios mexicanos, mientras que el sitio oficial de la película señala el lanzamiento internacional a partir del 30 de septiembre y el estreno en Norteamérica el 2 de octubre.

La cinta cuenta con un reparto que incluye a Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde y Emma D’Arcy. También vuelve a trabajar con Iñárritu el fotógrafo mexicano Emmanuel “El Chivo” Lubezki.

Digger Warner Bros. Pictures

Así que, si quieres ver a Tom Cruise en la Ciudad de México, la cita que ya puedes anotar es el 25 de septiembre en Parque Toreo. Falta conocer los detalles de acceso, pero la llegada del actor a la capital mexicana ya está confirmada y promete convertirse en uno de los encuentros cinematográficos más esperados de septiembre.