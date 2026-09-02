Billy Ray Cyrus reacciona al cambio de Miley Cyrus a 'MILEY'

Billy Ray Cyrus reaccionó al cambio de identidad artística de Miley Cyrus, quien recientemente actualizó sus plataformas para presentarse simplemente como MILEY.

Lejos de criticar la decisión de su hija, el cantante expresó su apoyo y aseguró que para él siempre ha sido “Miley”, incluso antes de que el apellido Cyrus se convirtiera en parte central de su marca pública.

A través de una publicación en X, Billy Ray señaló que la familia tiene ahora un valor especial para él y recordó la forma en que siempre ha llamado a sus hijos.

“La familia significa más que nunca ahora. Siempre llamé a mi hijita Miley. Simplemente… Miley”, escribió.

El mensaje llega después de que fans notaran que la intérprete eliminó “Cyrus” de su imagen pública en redes sociales y sitio web, lo que ha sido leído como el inicio de una nueva era musical bajo el nombre MILEY.

Billy Ray Cyrus compartió una foto con Miley de niña Especial

Billy Ray Cyrus compara a Miley con Dolly, Cher, Elvis y Prince

En su publicación, Billy Ray Cyrus defendió la decisión de Miley al señalar que varios íconos de la música también han sido reconocidos por un solo nombre.

El cantante mencionó a artistas como Dolly Parton, Cher, Elvis Presley y Prince como ejemplos de figuras cuya identidad artística trascendió su nombre completo.

“Ayer me sentí bien con que usara su nombre de pila. Mencioné a Dolly y Cher. Pensándolo cada vez más… Elvis… Prince… y así sucesivamente”, escribió.

Para Billy Ray, el cambio de Miley no representa una ruptura, sino un paso lógico dentro de su carrera.

“Es una progresión natural para una leyenda superestrella icónica. ¡Y la leyenda continúa!”, agregó.

Bass Persuades llegará el 18 de septiembre de 2026. IG miley

“Siempre llamé a mi hijita Miley”

El intérprete de “Achy Breaky Heart” también compartió un recuerdo personal sobre el nombre de Miley.

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas del pop, la cantante nació como Destiny Hope Cyrus, pero años después adoptó legalmente el nombre de Miley Ray Cyrus, inspirado en el apodo familiar “Smiley”, con el que era llamada desde niña.

Por eso, Billy Ray insistió en que para él el nombre artístico reducido a “Miley” tiene sentido desde un lugar familiar y emocional.

“Siempre llamé a mi hijita Miley. Simplemente… Miley”, reiteró.

Billy Ray recuerda que él también quiso ser solo “Cyrus”

El cantante también aprovechó la publicación para bromear sobre su propia carrera y recordar que, antes del éxito de “Achy Breaky Heart” en 1992, él quería ser conocido únicamente como Cyrus.

Según contó, su ropa y camisetas promocionales llevaban solo ese apellido junto al título Some Gave All, su álbum debut.

“Yo era simplemente CYRUS antes de que saliera Achy Breaky Heart en el 92”, escribió.

Billy Ray explicó que su disquera de entonces, Mercury/Polygram, insistió en que utilizara el nombre completo Billy Ray Cyrus, una decisión que ahora recordó con humor.

“Ahora… si Mercury/Polygram no hubiera insistido en la parte de ‘Billy Ray’ y me hubiera dejado ser CYRUS… ¡Podría haber hecho algo!”, bromeó.

Miley Cyrus anunció Bass Persuades, su nuevo álbum de estudio. IG miley

Miley inicia una nueva etapa musical

El respaldo de Billy Ray llega en medio de la expectativa por la nueva etapa discográfica de Miley.

La cantante ha actualizado su imagen pública bajo el nombre MILEY, lo que ha sido interpretado por sus fans como una señal de renovación artística. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles de su próximo álbum, Billy Ray adelantó que espera escuchar lo que viene.

“Estoy deseando escuchar el nuevo álbum”, escribió.

Con este mensaje, el padre de la cantante no solo defendió el cambio de nombre, también lo colocó dentro de una tradición pop en la que algunas estrellas terminan siendo reconocidas por una sola palabra.

Fans reaccionan al apoyo de Billy Ray Cyrus

El cambio de Miley ha generado comparaciones en redes con otros artistas que han simplificado su nombre artístico, incluida Danna, antes conocida como Danna Paola.