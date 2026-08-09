Luis de Llano rompe el silencio y revela por qué no se ha disculpado con Sasha Sokol

Luis de Llano explicó por qué todavía no ha ofrecido la disculpa pública a Sasha Sokol, pese a que esta medida forma parte de la sentencia por daño moral que quedó firme después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Frente a medios de comunicación, el productor aseguró que los recursos legales promovidos durante el proceso han impedido que la disculpa se lleve a cabo. Aunque dijo estar dispuesto a cumplir con lo establecido, evitó mencionar una fecha.

luis de llano

Sus declaraciones llegan luego de que Sasha Sokol señalara que ha pasado un año desde que la SCJN confirmó la condena sin que el creador de Timbiriche haya cumplido con la sentencia.

¿Por qué Luis de Llano no se ha disculpado con Sasha Sokol?

De acuerdo con la explicación del productor, la disculpa no se ha realizado debido a los recursos legales que presentó tras la resolución del caso. Según dijo, mientras estos procedimientos se encontraban en marcha, no estaba obligado a cumplir con esa medida.

“Esa disculpa es una vez un amparo y cuando tienes una cosa que tú de alguna forma apelas y amparas, no tienes que hacerlo, pero yo estoy en la mejor disposición”, declaró Luis de Llano.

A pesar de asegurar que tiene intención de acatar la resolución, Luis de Llano no aclaró cuánto tiempo más podría pasar antes de disculparse. Tampoco explicó si lo hará mediante sus redes sociales, en una entrevista o por algún otro medio.

“Bueno, no sé, aquí el tiempo es el que va a decidir las cosas. Yo no he dado una entrevista, es la primera que doy, creo que en cuatro años y siete meses no he dicho nada, ni voy a decir nada”, afirmó en entrevista para medios de comunicación.

Especial

Luis de Llano dice sentirse tranquilo ante el proceso

Más allá de explicar por qué no ha cumplido con la disculpa, el productor habló sobre su situación personal. Aseguró que se siente tranquilo y destacó el apoyo recibido por parte de sus familiares y amigos.

“Todo el mundo está perdonado, yo me siento libre y estoy feliz. Yo me siento muy bien y mi familia me ha apoyado y es lo más padre del mundo cuando sientes que te apoyan tu familia y tus amigos”, declaró.

sasha sokol y luis de llano

En cuanto a su carrera, Luis de Llano adelantó que trabaja en un libro sobre su trayectoria. Sin embargo, considera poco probable incluir el proceso legal relacionado con Sasha Sokol.

“No creo, no creo. El protagonista de ese libro voy a ser yo. Yo voy a hablar de mí, de mi carrera”, expresó.

¿Qué ha dicho Sasha Sokol sobre la falta de una disculpa?

El 26 de junio, Sasha Sokol recurrió a sus redes sociales para denunciar que ya había transcurrido un año desde que la Suprema Corte confirmó la condena, sin que Luis de Llano cumpliera con lo establecido.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar?”, expresó la cantante en sus redes sociales.

Para la exintegrante de Timbiriche, los recursos presentados por el productor únicamente buscan retrasar la aplicación de una resolución que ya no puede modificarse.

sasha sokol y luis de llano

“Luis quiere prolongar su impunidad, lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Solo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”.

Anteriormente, en marzo de 2026, la cantante también había denunciado el incumplimiento. En aquella ocasión explicó que Luis de Llano argumentaba que una disculpa pública podría revictimizarla, postura que ella rechazó al considerar que evadir la sentencia aumenta el daño emocional.

¿Qué establece la sentencia contra Luis de Llano?

Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN confirmó la condena por daño moral contra el productor, luego de un proceso que comenzó en 2023 ante tribunales de la Ciudad de México.

Luis de Llano (Foto: Mezcal Entertainment)

Como parte de la resolución, Luis de Llano debe ofrecer una disculpa pública y pagar una indemnización económica. El dinero será entregado a una institución dedicada a proteger y defender a menores de edad.

Este proceso comenzó después de que Sasha Sokol denunciara la relación que tuvo con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39. En ese momento, Luis de Llano también era su representante artístico.

Además, la decisión de la Corte estableció un precedente al determinar que las demandas civiles relacionadas con abuso sexual infantil no prescriben.