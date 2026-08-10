Christian Nodal podría perder nombre de ‘El Forajido’ ante el IMPI

Christian Nodal podría perder ‘El Forajido’ ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debido a que hay tres marcas similares al nombre que el cantante pretende registrar para consolidar su nueva identidad de forma independiente.

El pasado 16 de julio, el Instituto notificó a Christian Nodal que encontró tres antecedentes registrados con denominaciones similares vigentes, por lo que fijó septiembre como plazo límite para presentar argumentos y pruebas que le ayuden a quedarse con la marca.

Si el cantante no responde a tiempo lo que pide el IMPI, la solicitud de registro del nombre ‘El Forajido’ se tendrá por abandonada.

Christian Nodal quiere ser ‘El Forajido’

Christian Nodal. Especial

El pasado mes de abril, Christian Nodal solicitó la marca ‘El Forajido’ ante el IMPI para servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales. En tanto, presentó otras siete solicitudes relacionadas con el mismo nombre, pero para abarcar conciertos, grabación y difusión de música, venta de boletos, publicidad, ropa, productos impresos y telecomunicaciones.

La solicitud de registro de marca se produjo en medio de una supuesta disputa entre Nodal y su padre y mánager Jaime González, quien, a lo largo de su carrera musical, ha gestionado su imagen y presentaciones.

Lo anterior, sucedió después de que Jaime González renovó el registro del nombre ‘Christian Nodal’ ante el IMPI a inicios de abril del 2026, asegurando así los derechos comerciales de la marca a su favor por un periodo adicional de hasta 10 años.

Tras las solicitudes de registro de ambos, de ‘El Forajido’ y ‘Christian Nodal’, respectivamente, el cantante sorprendió a sus fans al reaparecer en redes sociales con una foto de perfil con la letra ‘N’ y el nombre que metió como solicitud al IMPI.

Días después, durante una presentación en Querétaro, el artista aseguró que ni su imagen ni su nombre le pertenecían, lo que alimentó los rumores de una ruptura familiar y empresarial.

Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío, ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre van a ser de ustedes”, dijo Nodal al público.

En el mismo escenario, Nodal agregó:

Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, es que los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar, pero nunca el pecho de ustedes”.

Grupo Forajido y otros dos con nombres similares

Christian Nodal. Especial

‘El Forajido’ para Christian Nodal no es algo inventado o que recién sacó, puesto que ya tiene antecedentes con ese nombre desde el 2022 cuando estrenó un EP llamado Forajido 1. En 2023, lanzó Forajido 2.

Por ello, el registro de dicho nombre ante el IMPI era solo el paso legal faltante para consolidar su nueva identidad de forma independiente a su padre y mánager.

No obstante, los obstáculos para Nodal llegaron cuando el IMPI detectó tres antecedentes que constituyen un impedimento legal oponible:

Marca “Grupo Forajido”, vigente hasta 2034.

Marca “Forajidos”, registrada para eventos y clubes de motociclismo.

Solicitud de “Forajido” para lucha libre y eventos deportivos.

De hecho, tras su intención de cambiar su nombre artístico, la cual hizo pública, el grupo sinaloense Grupo Forajido presentó una oposición formal, argumentando que la adición del artículo “El” no basta para diferenciar ambas denominaciones, ya que operan en la misma clase de servicios.

Las coincidencias entonces generan serios problemas para que el registro de ‘El Forajido’ quede para Nodal, aunque hay una excepción dentro del propio trámite del cantante, pues una de las solicitudes que presentó en abril y mayo parecen distintas.

Nodal registró ‘El Forajido’ como denominación, pero el diseño presentado mostraba únicamente una ‘N’ estilizada.

El IMPI detectó la diferencia y determinó que ese trámite continuará de forma independiente, como ‘N y Diseño’. Ese registro avanza sin los obstáculos que enfrenta el nombre.

Declaraciones de Jaime González, padre y mánager de Nodal

Luego de todo el ruido por el nuevo nombre del cantante, que pretende consolidar, el pasado 13 de julio su padre y mánager, Jaime González rompió el silencio.

Además de que negó un distanciamiento con su hijo, reconoció que sobre los derechos del nombre y la imagen hay pláticas en curso.

González abrió la puerta a una salida anticipada del contrato de representación, vigente hasta 2035.

Que me marque y nos liberamos cuando él quiera. Yo no tengo ningún problema, la verdad. Es mi hijo, lo amo y estoy listo para lo que quiera”.

Al respecto, Nodal no se pronunció públicamente, aunque no se sabe si ya llegó a algún acuerdo en privado con su padre.