Isabel Allende: serie "La casa de los espíritus" de Prime Video recupera el sabor latino

Después de décadas de éxito literario, La casa de los espíritus vuelve a la pantalla, esta vez en formato serie y con una propuesta que, según su autora, respeta su esencia original.

Durante una entrevista con Virginia Bautista para Excélsior, Isabel Allende expresó su entusiasmo por esta nueva versión, destacando que finalmente logra capturar el espíritu latinoamericano de su historia.

La serie de televisión es muy diferente, porque son ocho episodios, te permite contar la historia con calma y, además, está hecha absolutamente al modo latinoamericano, chileno, francamente, afirmó.

La producción se estrenará el próximo 29 de abril de 2026 en Prime Video, marcando uno de los lanzamientos más esperados del año en el mundo del streaming.

La crítica a la película de 1995

La obra ya había sido llevada al cine en 1995, pero para Isabel Allende, aquella adaptación tuvo limitaciones importantes.

La película ‘La casa de los espíritus’ tenía que ser en inglés para que fuera comercial, porque en aquella época la gente no leía subtítulos. Para que tuviera éxito internacional debía tener estrellas de Hollywood, explicó.

El elenco incluía figuras como Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close y Winona Ryder.

Sin embargo, la autora señaló que esta decisión afectó la autenticidad cultural del proyecto:

Era una producción que se filmó entera en Europa. Ninguno de los actores era latino, fuera de Antonio Banderas. Entonces, no tenía el sabor latinoamericano del libro, pero era una buena película.

Una serie hecha desde América Latina

La nueva versión apuesta por un enfoque completamente distinto. Grabada en Chile y con talento latinoamericano, busca reflejar con mayor fidelidad la historia original.

El elenco está encabezado por Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo.

Además, la participación directa de Isabel Allende como productora ha sido clave para asegurar una representación más cercana a la identidad cultural chilena.

Isabel Allende EDITORIAL PLAZA & JANÉS

La serie contará con ocho episodios, lo que permitirá desarrollar con mayor profundidad la historia de la familia Trueba y sus múltiples generaciones.

Una historia que busca conquistar a nuevas generaciones

Uno de los principales objetivos de esta adaptación es atraer a un público más joven. La autora no oculta su entusiasmo por el impacto que podría tener.

Tengo una ilusión tremenda de que entretenga y de que le guste a la gente, y si es posible que atraiga a los jóvenes. No sé si es una historia que puede atraer a los jóvenes, espero que sí, comentó.

La trama sigue a la familia Trueba a lo largo de varias generaciones, centrándose especialmente en las figuras femeninas y abordando temas como el poder, la memoria, los vínculos familiares y los cambios sociales y políticos en Chile.

Realismo mágico con un enfoque más íntimo

Uno de los aspectos más destacados de la serie es su aproximación al realismo mágico. A diferencia de otras producciones, no busca efectos exagerados, sino una representación más natural y cotidiana.

La conexión de los personajes con lo espiritual se presenta como parte de su vida diaria, lo que refuerza la esencia literaria de la obra.

Isabel Allende EDITORIAL PLAZA & JANÉS

Este enfoque podría convertirse en uno de los elementos más distintivos de la serie frente a otras adaptaciones del género.

Abril, un mes clave para Isabel Allende

El lanzamiento de la serie coincide con un momento importante en la carrera de Isabel Allende.

El 9 de abril llega a librerías su nuevo libro, La palabra mágica. Una vida escrita, donde reflexiona sobre su proceso creativo y el poder de la escritura.

Escribir es lo más importante que hago. A mi edad, ya no tengo responsabilidad de cuidar niños ni a mis padres. Sólo juego con las palabras para crear historias que interesan, compartió.

Con altas expectativas y una base de fans consolidada, la serie de La casa de los espíritus promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.