Pintan en Gaza mural en honor a Macklemore tras polémica con Ed Sheeran

En los últimos días, el rapero Macklemore se ha visto en el ojo del huracán tras haber sido fue excluido de la próxima gira de Ed Sheeran, Loop Tour, por pedir una Palestina libre.

Pero mientras artistas como Finneas, productor y hermano de Billie Eilish; el cantautor irlandés Aaron Rowe; la banda irlandesa Beoga, y la banda danesa Lukas Graham renunciaron a sus actuaciones como teloneros en la gira y expresaron su apoyo tanto a Macklemore como al pueblo palestino, en Gaza, Anne Redwan y Qusai al-Helo se dieron a la tarea de pintar un mural de Macklemore envuelto en la bandera palestina en homenaje a él y el apoyo que le ha brindado a su pueblo.

Gracias por alzar tu voz por Palestina. Queríamos enviar un mensaje para dar las gracias al rapero Macklemore de esta forma tan sencilla", ​dijo Anne Redwan, de 26 años, quien diseñó y pintó el mural junto con su compañero, el artista Qusai al-Helo.

"Como artistas que vivimos bajo asedio aquí en Gaza, esperamos el apoyo de cualquiera que pueda ver la persecución a la que estamos sometidos. Podemos pintar murales más grandes que este para expresar nuestros sentimientos", dijo a Reuters.

El mural, situado en una losa que se apoya contra edificios en ruinas rodeados de escombros, representa al rapero que interpreta Thrift Shop levantando el puño en el aire.

El mural se encuentra entre los escombros que han surgido tras los ataques en la franja de Gaza. REUTERS

Macklemore, lleva mucho tiempo apoyando la causa palestina, fue excluido del cartel musical de Sheeran por unos comentarios que hizo al abrir el concierto del británico a principio de este mes en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en los que criticaba la ofensiva militar de Israel en Gaza, lanzada después de que combatientes ⁠liderados por Hamás atacaron Israel en octubre de 2023.

Una gran parte de la razón por la que quise hacer esta gira desde un principio fue para poder subir a estadios como este y decir dos palabras que están muy cerca de mi corazón: Palestina libre. A todos mis hermanos y hermanas judíos, criticar a Israel, criticar el apartheid y estar en contra del genocidio no es de ninguna manera una crítica hacia ustedes”, se escucha decir a Macklemore en un video que circula en las redes sociales.

Sheeran afirmó que no pudo mantener a Macklemore en la gira después de que los propietarios de los estadios se negaran a permitir su actuación. El multimillonario estadounidense Robert Kraft, propietario del Gillette Stadium en Massachusetts —donde juega su equipo de futbol americano, los New England Patriots—, dijo que había vetado la actuación de Macklemore en el recinto alegando antisemitismo, acusación que el rapero niega.

Y ante la polémica, Macklemore no dudó en encenderla un poco más declarando en sus redes sociales que haría una donación a organizaciones humanitarias, que trabajan directamente en apoyo del pueblo palestino, de las ganancias que tuvo durante su estancia en la gira de Sheeran por Estados Unidos.

Voy a donar el millón de dólares de mis ganancias netas de la gira Loop de Ed Sheeran a seis organizaciones que trabajan directamente en apoyo del pueblo palestino”, indicó el rapero estadunidense en un mensaje publicado en sus redes sociales, instando a Kraft a igualar la cifra y que se destine a ayuda humanitaria.

Por su parte, Kraft comentó que Sheeran le había dicho que donaría dos millones de dólares para ayuda en la región y le había pedido que igualara dicha contribución. Sheeran no ha hecho comentarios sobre ninguna donación. La donación de Macklemore motivó una promesa de igualar la cifra —un millón de dólares— por parte de Ms Rachel, una popular personalidad de la televisión infantil.

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