¿De dónde sale el dinero de Batman? El origen de la fortuna millonaria de Bruce Wayne

Ser Batman no solo lleva una gran responsabilidad sino también requiere que Bruce Wayne tenga una importante chequera a su favor para poder usar en la tecnología necesaria en la Baticueva como es el mantenimiento del Batimóvil que no utiliza gasolina magna. Pero ¿de dónde sale todo el dinero qué el utiliza diariamente?

Si Bruce Wayne existiera en el mundo real se puede decir que tendría una de las fortunas más importantes del mundo gracias a un imperio financiero que combina el dinero de una dinastía con una nueva visión corporativa para empresas Wayne.Los orígenes de la herencia y el crecimiento del imperio Wayne

De acuerdo con un análisis publicado por Looper sobre la historia financiera del personaje, los cimientos de la fortuna provienen de una herencia mercante europea que llegó a Estados Unidos en la época colonial, creciendo a la par del desarrollo de la ciudad de Gotham, pero combinado con la fortuna de Martha Kane creando los cimientos de una dinastía.

Conforme el tiempo avanzo, la familia fundó Wayne Enterprises, un conglomerado que con Lucius Fox al mando se expandió en diversas ramas como WayneTech, Wayne Aerospace, Wayne Biotech y Wayne Shipping, invirtiendo en defensa, tecnología aeroespacial, inteligencia artificial, energías alternativas, medicina, biotecnología, transporte, servicios financieros, siderúrgicos, entre otros.

¿A cuánto asciende la fortuna estimada de Bruce Wayne?

El valor de la riqueza de Batman varía según la fuente y la época del cómic, pero las estimaciones financieras otorgan cifras impresionantes.

Según Forbes Fictional 15, la fortuna de Bruce Wayne es de aproximadamente 9,200 millones de dólares, colocándolo a la par de figuras como Tony Stark. Este dinero no reuniría las cifras de Wayne Enterprises que, según diversas publicaciones podría tener un valor estimado de 100 mil millones de dólares, una cotización que le permite su fortaleza en la bolsa de valores.

¿Cuánto cuesta ser Batman?

Este apartado es interesante porque, más allá de la fortuna, el ser el Caballero de la Noche demanda una importante cantidad de dinero. Portales especializados en DC Comics apuntan a que, para ser Batman, se requiere un presupuesto anual de 2.8 millones de dólares, aunque una primera inversión de 80 millones de dólares.