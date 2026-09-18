Giancarlo Esposito quiere ser Magneto en la nueva película de los X-Men de Marvel

El actor Giancarlo Esposito levantó la mano para encarnar al poderoso mutante Magneto dentro de las próximas adaptaciones cinematográficas de los X-Men. El histrión descartó cualquier decepción tras perder el codiciado papel del Profesor Charles Xavier, personaje que los fanáticos de Marvel le asignaron mediante campañas digitales en 2022.

Durante una entrevista exclusiva para el portal Polygon, el intérprete confirmó su fascinación absoluta por el emblemático villano capaz de manipular los metales. Esposito confesó que el universo de los mutantes posee un ritmo fantástico y reconoció su deseo latente de portar el famoso casco de Erik Lehnsherr en la pantalla grande.

Giancarlo Esposito ya fue villano en una serie de Star Wars. Foto: Disney / Lucasfilm

La producción de la nueva cinta de los X-Men, proyectada para estrenarse en 2028, asignó oficialmente el rol del líder telépata al actor Christopher Abbott. El anuncio cerró definitivamente la puerta a las especulaciones de los seguidores, quienes imaginaron al antagonista de Breaking Bad y The Mandalorian dirigiendo la icónica escuela para jóvenes dotados.

El veterano histrión aprovechó la conversación para revelar su genuino interés en saltar a la competencia directa y explorar el oscuro universo de Ciudad Gótica. Esposito apuntó firmemente hacia la franquicia de DC Comics al nombrar al gélido villano Mr. Freeze como otra de sus opciones predilectas para protagonizar futuros proyectos taquilleros en la industria del entretenimiento.

El desencanto con su participación en Marvel

A pesar de su entusiasmo por los cómics, el actor expresó una profunda insatisfacción con el tratamiento de su personaje actual en el Universo Cinematográfico de Marvel. Esposito debutó en 2025 como Sidewinder, el peligroso líder de la organización criminal conocida como las Serpientes, dentro de la película Capitán América: Un nuevo mundo.

Bajo la dirección del cineasta Julius Onah, la cinta de acción omitió por completo los orígenes intelectuales del mercenario que aparece en las historietas originales. El guion final eliminó la transformación de Seth Voelker, quien originalmente ejercía como un brillante profesor de economía antes de corromperse al trabajar para la nefasta corporación Roxxon.

Giancarlo Esposito quedó descontento con su papel en Marvel. Foto: Marvel Studios

El intérprete reprochó la falta de profundidad narrativa y lamentó la oportunidad perdida de explorar la dualidad entre el hombre culto y el inclemente supervillano. La versión final proyectada en los cines redujo al antagonista a un simple líder criminal, dejando en el tintero una rica historia de origen que el actor anhelaba interpretar frente a las cámaras.

La mirada puesta en las leyendas históricas

Más allá de los superhéroes y las viñetas, el estadounidense proyecta su futuro actoral hacia la reconstrucción de imponentes figuras de la vida real. La estrella de Hollywood busca diversificar su catálogo de personajes y asume el gran reto de encarnar a grandes mentes que moldearon el rumbo de diferentes naciones.

Giancarlo Esposito quiere ser un villano con más protagonismo. Foto: Marvel Studios

El artista fijó su atención en el poeta y músico ruso Alexander Pushkin, destacando la forma en que el literato potenció sus habilidades al comprender sus propias fortalezas culturales. Esta figura histórica representa para el actor una oportunidad invaluable de retratar a un genio creativo alejado de los típicos arquetipos de villano que definen su carrera reciente.

La lista de deseos histriónicos también incluye a Toussaint Louverture, el implacable líder que comandó la histórica rebelión de los esclavos y logró la liberación de Haití. Esposito subrayó la grandeza indiscutible de estos personajes, recordando que incluso estrategas militares de la talla de Napoleón Bonaparte aprendieron de las tácticas implementadas por el revolucionario caribeño.