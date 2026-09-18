La espera casi termina: 'Ranma 1/2' lanza nuevo trailer de su temporada 3 

La espera por la temporada 3 de Ranma 1/2 está llegando a su fin. El remake del clásico manga de Rumiko Takahashi presentó un nuevo tráiler que deja ver parte de lo que les espera a Ranma, Akane y compañía, con más peleas, situaciones absurdas y, por supuesto, la mezcla de artes marciales y comedia que ha marcado a la serie.

El nuevo avance también sirvió para confirmar un detalle que los fans estaban esperando: la tercera temporada se estrenará el 3 de octubre de 2026 en Netflix. Al igual que ocurrió con las entregas anteriores, los nuevos episodios llegarán de manera semanal a la plataforma.

Y esta vez la historia subirá un poco la intensidad con la llegada del Arco de Entrenamiento de Ryoga, uno de los elementos que ya comienza a tomar forma en el tráiler.

Más peleas para Ranma, Akane y Ryoga

El nuevo avance muestra que los problemas no van a darle descanso a Ranma. Entre enfrentamientos y situaciones que rápidamente se salen de control, la tercera temporada volverá a poner en el centro la relación entre Ranma y Akane, mientras Ryoga tendrá un papel importante en la nueva etapa.

Para quienes conocen la historia original, la fórmula es bastante clara; artes marciales, rivalidades, celos, malentendidos y transformaciones que complican todavía más la vida del protagonista.

La historia parte de una de las ideas más conocidas del manga: después de caer en unas aguas malditas durante un entrenamiento en China, Ranma Saotome queda condenado a transformarse en mujer cada vez que entra en contacto con agua fría. Su padre, Genma, además, había acordado que se casaría con una de las hijas de su amigo Soun Tendo.

La temporada 3 de ‘Ranma 1/2’ ya viene: MAPPA CHANNEL

La elegida termina siendo Akane, una joven que no está precisamente emocionada con la idea de casarse con Ranma. Así comienza una relación llena de discusiones, competencias y situaciones bastante difíciles de explicar cuando aparecen otros personajes.

'Ranma 1/2' estrena nuevos temas musicales

El tráiler de la temporada 3 también presentó las canciones que acompañarán a los nuevos episodios.

La apertura será "Sunao Miman" de Fumino, mientras que el tema de cierre llevará por nombre "Kawaikunai" y estará interpretado por Yuika.

La producción mantiene al equipo que se ha encargado del remake. Konosuke Uda continúa como director en MAPPA, con Kimiko Ueno en la composición de la serie, Hiromi Taniguchi en el diseño de personajes y Kaoru Wada a cargo de la música.

El proyecto comenzó como una nueva adaptación del manga de Rumiko Takahashi, después de que la historia ya tuviera una popular versión animada durante los años 80 y 90. Esta nueva versión busca acercar nuevamente el universo de Ranma a una generación que quizá lo conoce más por referencias, memes o por la serie original.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de 'Ranma 1/2'?

La respuesta ya está confirmada: la temporada 3 de Ranma 1/2 llegará a Netflix el 3 de octubre de 2026.

La primera y segunda temporadas también se encuentran disponibles en la plataforma, por lo que todavía hay tiempo para ponerse al corriente antes del regreso de Ranma, Akane, Ryoga y el resto de los personajes.

Con el nuevo tráiler, la tercera temporada promete mantener la esencia que hizo popular a la historia: una pelea puede comenzar por cualquier cosa, una cita puede terminar en desastre y un simple vaso de agua puede cambiar por completo la situación.

La temporada 3 de ‘Ranma 1/2’ ya viene: MAPPA CHANNEL

Faltan pocas semanas para descubrir qué nuevos problemas tendrán que enfrentar Ranma y Akane. Y con Ryoga metido de lleno en un nuevo arco de entrenamiento, todo apunta a que esta vez las artes marciales tendrán todavía más protagonismo.